Операторы прокомментировали прогноз роста тарифов на сотовую связь

Российские телекоммуникационные компании во вторник, 14 апреля, прокомментировали «Известиям» новость о грядущем повышении тарифов на сотовую связь.

В холдинге АО «ЭР-Телеком Холдинг» рассказали, что возможный рост может составить 10–15%. Это обусловлено экономической ситуацией, в частности ростом инфляции и увеличением цен на закупку зарубежного оборудования. Однако об изменении цен в компании говорить преждевременно.

О том, что сейчас рано делать долгосрочные выводы о влиянии текущей ситуации на экономику и отрасли, заявили в «Ростелекоме». В компании подчеркнули, что в период самоизоляции все убедились, насколько важен высокоскоростной домашний интернет.

«Перевод на удаленку, самоизоляция на дачах, онлайн-формат учебы для школьников и студентов на первом этапе привели к росту заявок на подключение домашнего интернета. Вместе с тем непростая ситуация в экономике будет стимулировать переход потребления в «рацио» с оптимизацией расходов, но это скорее затронет операторов, предоставляющих моноуслуги», — рассказали «Известиям» в компании.

В «Ростелекоме» отметили, что в настоящее время в большинстве случаев подключают пакеты услуг с возможностью дополнения сервисами, что повышает ценность продукта и лояльность пользователей.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, услуги связи подорожают не из-за эпидемии коронавируса, а из-за принятых законов государства. Прежде всего, считает он, это «закон Яровой», требующий ежегодного увеличения объемов хранимой информации, а также закон о суверенном интернете.

«Кроме того, в этом году были приняты правки, предоставляющие бесплатный доступ к значимым ресурсам, куда неведомым образом попали сервисы, например, Mail.ru Group и «Яндекса», которые являются коммерческими сайтами, зарабатывающими огромные деньги на своих пользователях. При этом операторы почему-то должны обеспечивать бесплатный доступ к ним за свой счет», — заявил он.

Также на стоимость услуг операторов отрицательно сказывается падение курса рубля, так как оборудование операторы покупают за границей, что привело к ее возросшей стоимости.

В «Вымпелкоме» заявили, что главным приоритетом компании является обеспечение клиентов качественными услугами связи в «текущих непростых условиях». Отмечается, уже сейчас для пользователей ряд сервисом доступен бесплатно.

Ранее во вторник информационно-аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало данные опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, в котором россиян предупредили о грядущем росте тарифов на сотовую связь.

Подобные негативные прогнозы респонденты дают исходя из последствий пандемии коронавирусной инфекции — ухудшения экономической ситуации в стране и уменьшения платежеспособности населения. На эти факторы обратили внимание 76% опрошенных. В качестве других рисков 64% назвали падение рубля, а 23% упомянули рост арендных ставок.