В Германии могут ввести «карты иммунитета». Документы будут выдавать тем, кто вылечился от коронавирусной инфекции. По мнению авторов инициативы, это поможет защитить права людей, победивших болезнь. Также «карта иммунитета» поможет получить дополнительные права в будущем. Немало аргументов и у противников проекта. Федеральный комиссар по защите данных Ульрих Келбер считает, что данные о здоровье граждан нуждаются в особой защите. Они не должны использоваться для дискриминации.