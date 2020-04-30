Ученые США тестируют лекарство против COVID-19

Ученые США уверены, что нашли лекарство против коронавируса нового типа. Этим препаратом стал ремдесивир. Его тестируют уже не первый раз — в частности, смотрели, как он влияет на вирусы Эбола, Марбурга. В последних исследованиях фармакологической компании участвовали 800 пациентов с коронавирусом. В итоговом отчете ученые опубликовали результаты, согласно которым препарат сильно подавляет вирус: он действует на клетки легких и дыхательных путей. Исследования еще продолжаются. Эксперты хотят измерить, насколько быстро пациентов, принимающих ремдесивир, можно снять с аппаратов ИВЛ.