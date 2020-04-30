Россияне с двойным гражданством смогут выехать из страны. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно распоряжению, покинуть территорию России можно лишь однократно. Ранее улететь из страны могли только иностранцы. Россия прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта.