В мэрии Москвы объяснили, как будут работать цифровые пропуска

В московской мэрии объяснили, как будут работать цифровые пропуска. Разрешение, оформленное через работодателя, действует до 4 мая. Если вы трудитесь с 5 по 11 мая, то нужно продлевать пропуск. Для того, кто подавал анкету сам, разрешение действительно до 4 мая. Разовые поездки доступны всем жителям столицы 2 раза в неделю. Ежедневные поездки разрешены в медучреждения и волонтёрам. Способ оформления документов не изменился.