На Ямале запустили лабораторию по диагностике COVID-19

На Ямале запустили новую лабораторию по диагностике коронавируса. Она появилась в городе Муравленко и стала одиннадцатой точкой, которую открыли на базе медицинских учреждений в регионе. Также диагностировать инфекцию в этой лаборатории будут и у тех, кто имел контакты с заболевшими. Сейчас в лаборатории работают два сотрудника. В среднем в сутки будут делать до 50 тестов, максимальная производительность может составить 70 проб.