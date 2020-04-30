В Петербурге продлено действие ограничительных мер

В Петербурге продлено действие мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Губернатор северной столицы Александр Беглов подписал

соответствующий документ. Все введенные ранее запреты и ограничения продлены до 12 мая. При этом жителям разрешили на праздники выезжать на дачи. Рекомендовано не заезжать на рынки и в магазины и сократить контакты с соседями, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: любые защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия.