В Петербурге начнут штрафовать за нарушение самоизоляции

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение между администрацией Санкт-Петербурга и МВД, по которому ведомство наделяется правом составления протоколов за нарушения гражданами режима самоизоляции. За нарушение режима предусмотрен

штраф до 30 тыс. рублей/