Романсы и финансы: почему тысячи российских композиторов лишились доходов

В России несколько тысяч профессиональных композиторов. С наступлением карантина большинство из них осталось без средств к существованию: заказы прекратились, отчисления за исполнение сочинений — тоже . Шансов на скорое возобновление концертной деятельности нет. Более того, профессии «композитор» нет в профессиональном реестре, а это значит, что авторы, не состоящие в штате какой-либо организации, лишены права на соцобеспечение. Но главное — кризис высветил проблемы системы композиторского творчества, и они не исчезнут по окончании пандемии. «Известия» выяснили, какие реформы могли бы спасти отрасль.

Ставок нет

На сегодняшний день в Союзе композиторов России состоят примерно 1,6 тыс. человек. Еще около 1,3 тыс. авторов числятся в молодежных организациях — Международной гильдии молодых музыкантов Российского музыкального союза (РМС) и Молодежном отделении Союза композиторов (МолОт). Реальное число композиторов в стране больше: многие сочинители не входят в творческие объединения. Консерватории страны ежегодно выпускают несколько десятков специалистов по специальности «композиция». Однако штатных должностей, подходящих для представителей этой профессии, практически не существует (если не считать преподавание в тех же консерваториях и, в меньшей степени, колледжах).

По этой причине композиторы оказались наиболее уязвимы в период карантина. В отличие от театральных актеров, сочинители музыки не получают даже минимальную зарплату, не могут подрабатывать сотрудничеством со СМИ, как писатели, и не продают свое творчество напрямую конечному потребителю, как художники . Но и претендовать на государственные пособия по безработице музыканты-фрилансеры не имеют права, ведь подтвердить, что они проработали 60 дней с начала года, невозможно. Равно как и доказать, что заказы потеряны из-за коронавируса.

На проблему обратили внимание в Российском музыкальном союзе. Еще в начале апреля в Правительство РФ было отправлено письмо. В числе предлагаемых мер по спасению индустрии деятели Союза предложили освободить авторов и исполнителей от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, усовершенствовать механизм начисления вознаграждения со стороны музыкальных цифровых платформ и сервисов.

— Поскольку нет концертов, упала и собираемость авторских отчислений. Из-за этого композиторы оказались в достаточно тяжелом положении. Многие авторы живут именно на эти деньги. Это наша зарплата , — поделился с «Известиями» гендиректор РМС Александр Клевицкий. И сообщил, что у него нет информации о каких-либо решениях по письму. В ответ на запрос «Известий» о судьбе обращения РМС пресс-служба правительства сообщила, что не комментирует детали служебной переписки.

Дефицит ресурсов

Некоторые музыкальные организации выступили с собственными инициативами по поддержке композиторов. В частности, Русское концертное агентство объявило о создании Фонда поддержки российских музыкантов.

«В наиболее сложной ситуации оказались сейчас музыканты — солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций», — сообщается в релизе РКА.

Но если исполнители в рамках этой программы получат разовые выплаты без каких-либо обязательств, то в случае с авторами речь идет, фактически, об обычных заказах. Пяти выбранным жюри композиторам предлагается создать произведения, которые будут исполнены на концертах Юрия Башмета и Русского концертного агентства. Это хороший шанс в обычное время, но вряд ли спасение в экстренной ситуации.

Исполнители находятся в более выигрышной ситуации. Так, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов рассказал «Известиям», что в случае частичного ослабления карантинных мер планирует проводить онлайн-концерты, за участие в которых музыкантам будут выплачиваться гонорары, но к композиторам это не применить.

— Наш принцип такой: поддерживать можно только за выступление. Гонорары могут быть за результат в исполнительской сфере. В случае с композиторами должны действовать какие-то иные формы помощи: закупки, стипендии, гранты. Я думаю, что здесь виднее профессиональным союзам , — поделился Алексей Шалашов.

У союзов, однако, нет своих ресурсов для внеплановых выплат, а деньги, получаемые от Министерства культуры, строго целевые — как правило, на проведение мероприятий, их невозможно использовать на что-то иное.

— У нас, к сожалению, нет своих средств, — подтвердил председатель Совета Союза композиторов России, народный артист Алексей Рыбников. Мы написали письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко с просьбой о поддержке, но пока ответа не получили. Надеемся, что композиторы будут признаны пострадавшими от пандемии и союзы все-таки получат какую-то помощь. Мне вспоминаются 1990-е годы. Но сейчас страна в ином положении, хочется верить, что нас услышат.

Нет возможности прийти на помощь композиторам и у Российского музыкального союза. По словам Александра Клевицкого, РМС поддерживает инициативы и проекты гильдий, однако, чтобы предложить дополнительное финансирование, нужны и дополнительные источники средств.

В Министерстве культуры сообщили, что Союзу композиторов из федерального бюджета выделяется субсидия на выплату стипендий деятелям культуры и искусства, а также единовременная материальная помощь. Всё это, однако, было и прежде, еще до пандемии.

Кризис профессии

В конечном счете, считают собеседники «Известий», проблема шире: это не только нехватка денег в кризисный период, но и отсутствие государственной системы финансирования композиторского труда.

— В Советском Союзе уже к 1930-м годам была налажена система заказов композиторам. Понятно, что там были различные идеологические ограничения, но тем не менее сам механизм действовал: композиторы регулярно создавали сочинения и получали за них деньги от государства, — напомнил композитор, худрук ансамбля «Студия новой музыки» Владимир Тарнопольский.

Он предложил установить жесткое требование к государственным музыкальным коллективам и театрам об использовании музыки современных авторов, а контроль за выполнением возложить на представителей академической музыкальной среды.

Обратить внимание на сами принципы работы композиторов в стране призывает и председатель Международной гильдии молодых музыкантов РМС «МолОт» Ярослав Судзиловский. В нынешней ситуации структурные проблемы стали особенно явными. Так, в общероссийском классификаторе профессий специальность «композитор» вовсе не значится. То есть по сути ее не существует. Да и система заказов в России не развита. Необходимо легитимизировать труд композиторов, дать им хотя бы какие-то гарантии занятости по специальности, подчеркнул Ярослав Судзиловский.