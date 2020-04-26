Дома со звездами: восьмичасовой концерт и чеховский альбом «Зверей»
Несмотря на пандемию, музыкальная индустрия не встает на паузу. Какие-то релизы переносят, а концерты отменяют, но вместо них появляются другие, а главное — изменяются прежние правила. Альбом теперь может длиться хоть 20 минут, хоть два часа, ведь ограничения физических носителей больше не актуальны. Да и онлайн-выступлениям ничто не мешает превратиться в бесконечный звездный live-марафон, а потом рассыпаться на сотни отдельных роликов. «Известия» собрали главные аудионовинки недели.
Сингл недели
Rolling Stones
Living In A Ghost Town
Впервые за восемь лет легендарные Rolling Stones выпустили новую песню. И посвящена она, конечно, пандемии. «Я призрак, живущий в призрачном городе», — поет Мик Джаггер. После меланхоличного куплета звучит яростный припев и звучание становится тяжелее и насыщеннее. В целом же трек получился, скорее, блюзовым, нежели рок-н-ролльным. Но это всё те же старые добрые «роллинги».
И на фоне бесконечных духоподъемных гимнов и пафосных баллад такой немного отстраненный взгляд на события внушает даже больше уверенности — таким ребятам, как Джаггер и Кит Ричардс, всё нипочем, а значит, и нам нечего переживать.
Работа над треком стартовала еще до карантина, но завершена уже во время. И это только начало: впереди — полноценный альбом.
Клип недели
Jack Garratt
Better
Британский мультиинструменталист, композитор и певец Джек Гэррет выстрелил в 2016-м своим дебютным альбомом Phase, завоевав премию Brit Awards и две награды BBC, а затем на несколько лет замолк — чтобы подготовить материал новой пластинки: Love, Death & Dancing. Ждем ее на прилавках (вероятно, виртуальных) в конце мая, а пока — наслаждаемся клипом на второй сингл — Better. Видео, срежиссированное самим певцом вместе с Томом Кларксоном, — хороший пример полного стилистического совпадения визуального и звукового ряда. И там и там танцевальность подперчена эксцентрикой. Это вроде и поп-хит, но немного «слетевший с катушек».
К тому же самоирония Гэррету совсем не чужда: когда он резво танцует в лучах прожектора, неизбежно вспоминаешь столь полюбившегося всем Пухляша из клипа Little Big. Не факт, что англичанин знаком с творчеством русской группы, но прием вполне универсален. И здесь он тоже работает, хотя в откровенный стеб Джек Гэррет все-таки не уходит.
Альбом недели
«Звери»
«Одинокому везде пустыня»
Пока западные звезды одна за другой откладывают выпуск новых альбомов до лучших времен, самое время обратить внимание на отечественных исполнителей. Хотя релиз, о котором пойдет речь, был бы вполне конкурентоспособен и на более насыщенном рынке. Группа «Звери» решила сделать изысканный оммаж Чехову: семь из восьми треков их новой пластинки «Одинокому везде пустыня» названы по рассказам великого писателя и определенным образом корреспондируют с их содержанием, хотя, разумеется, не пересказывают их. Титульная фраза, она же восьмая песня, кстати, тоже имеет отношение к автору «Чайки» — афоризм был выгравирован на кольце Антона Павловича, которое тот унаследовал от отца.
К счастью, нарочитая концептуальность здесь не заменяет собственно музыкальных достоинств. В альбоме нашлось место и бодрому старомодному рок-н-роллу («Дама с собачкой»), и меланхоличным среднетемповым мелодиям с обильной электроникой («Душечка»), и даже мрачным битам («Одинокому везде пустыня»). И всё же это вполне цельное высказывание, некоторые «фразы» которого имеют хитовый потенциал. Наверняка на концертах «Зверей» фанаты с восторгом будут принимать и «Душечку», и финальную проникновенную балладу «Жизнь прекрасна». В эти дни ее припев «Ясно то, что ничего не ясно / Ясно-ясно то, что жизнь прекрасна» звучит особенно символично.
Концерт недели
One World: Together At Home
Ну а самый бесспорный участник нашей подборки — восьмичасовой концертный онлайн-марафон, организованный Леди Гагой и объединивший, кажется, всех возможных звезд: от Пола Маккартни, спевшего битловскую Lady Madonna, до Билли Айлиш, под аккомпанемент брата Финнеаса исполнившей Sunny.
Разумеется, приняла участие в нем и сама Леди Гага, и другие поп-кумиры, такие как Тэйлор Свифт (впервые исполнила Soon You’ll Get Better) и Рита Ора. А еще — рокеры (Элтон Джон), кантри-артисты (Билли Рэй Сайрус), классические музыканты (Ланг Ланг, Андреа Бочелли)...
Все они выходили на связь из собственных домов и исполняли любимые миллионами поклонников композиции под максимально скромное, чаще всего акустическое сопровождение. Но в том и прелесть: это редкая возможность услышать, как суперзвезды поют и играют без каких-либо эффектов и «улучшайзеров».
Ранее нечто подобное затевал Элтон Джон, но его iHeartConcert длился все-таки поменьше — около четырех часов. Соответственно, и набор звезд был не столь впечатляющим. А главное — через день после трансляции запись пропала с YouTube, и даже фрагменты разыскать в Сети было проблематично. Новое онлайн-шоу никто прятать не собирается: его можно в любой день смотреть бесплатно хоть целиком, хоть по кусочкам, набрав в поисковой строке имя любимого исполнителя и фразу One World: Together At Home.