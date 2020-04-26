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Дома со звездами: восьмичасовой концерт и чеховский альбом «Зверей»

Что слушать и смотреть меломанам на карантине
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Дома со звездами: восьмичасовой концерт и чеховский альбом «Зверей»
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2020-04-23 19:50:42
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Несмотря на пандемию, музыкальная индустрия не встает на паузу. Какие-то релизы переносят, а концерты отменяют, но вместо них появляются другие, а главное — изменяются прежние правила. Альбом теперь может длиться хоть 20 минут, хоть два часа, ведь ограничения физических носителей больше не актуальны. Да и онлайн-выступлениям ничто не мешает превратиться в бесконечный звездный live-марафон, а потом рассыпаться на сотни отдельных роликов. «Известия» собрали главные аудионовинки недели.

Сингл недели

Rolling Stones

Living In A Ghost Town

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Впервые за восемь лет легендарные Rolling Stones выпустили новую песню. И посвящена она, конечно, пандемии. «Я призрак, живущий в призрачном городе», — поет Мик Джаггер. После меланхоличного куплета звучит яростный припев и звучание становится тяжелее и насыщеннее. В целом же трек получился, скорее, блюзовым, нежели рок-н-ролльным. Но это всё те же старые добрые «роллинги».

И на фоне бесконечных духоподъемных гимнов и пафосных баллад такой немного отстраненный взгляд на события внушает даже больше уверенности — таким ребятам, как Джаггер и Кит Ричардс, всё нипочем, а значит, и нам нечего переживать.

Работа над треком стартовала еще до карантина, но завершена уже во время. И это только начало: впереди — полноценный альбом.

Клип недели

Jack Garratt

Better

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Что слушать и смотреть меломанам во время карантина

Британский мультиинструменталист, композитор и певец Джек Гэррет выстрелил в 2016-м своим дебютным альбомом Phase, завоевав премию Brit Awards и две награды BBC, а затем на несколько лет замолк — чтобы подготовить материал новой пластинки: Love, Death & Dancing. Ждем ее на прилавках (вероятно, виртуальных) в конце мая, а пока — наслаждаемся клипом на второй сингл — Better. Видео, срежиссированное самим певцом вместе с Томом Кларксоном, — хороший пример полного стилистического совпадения визуального и звукового ряда. И там и там танцевальность подперчена эксцентрикой. Это вроде и поп-хит, но немного «слетевший с катушек».

К тому же самоирония Гэррету совсем не чужда: когда он резво танцует в лучах прожектора, неизбежно вспоминаешь столь полюбившегося всем Пухляша из клипа Little Big. Не факт, что англичанин знаком с творчеством русской группы, но прием вполне универсален. И здесь он тоже работает, хотя в откровенный стеб Джек Гэррет все-таки не уходит.

Альбом недели

«Звери»

«Одинокому везде пустыня»

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Пока западные звезды одна за другой откладывают выпуск новых альбомов до лучших времен, самое время обратить внимание на отечественных исполнителей. Хотя релиз, о котором пойдет речь, был бы вполне конкурентоспособен и на более насыщенном рынке. Группа «Звери» решила сделать изысканный оммаж Чехову: семь из восьми треков их новой пластинки «Одинокому везде пустыня» названы по рассказам великого писателя и определенным образом корреспондируют с их содержанием, хотя, разумеется, не пересказывают их. Титульная фраза, она же восьмая песня, кстати, тоже имеет отношение к автору «Чайки» — афоризм был выгравирован на кольце Антона Павловича, которое тот унаследовал от отца.

К счастью, нарочитая концептуальность здесь не заменяет собственно музыкальных достоинств. В альбоме нашлось место и бодрому старомодному рок-н-роллу («Дама с собачкой»), и меланхоличным среднетемповым мелодиям с обильной электроникой («Душечка»), и даже мрачным битам («Одинокому везде пустыня»). И всё же это вполне цельное высказывание, некоторые «фразы» которого имеют хитовый потенциал. Наверняка на концертах «Зверей» фанаты с восторгом будут принимать и «Душечку», и финальную проникновенную балладу «Жизнь прекрасна». В эти дни ее припев «Ясно то, что ничего не ясно / Ясно-ясно то, что жизнь прекрасна» звучит особенно символично.

Концерт недели

One World: Together At Home

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Ну а самый бесспорный участник нашей подборки — восьмичасовой концертный онлайн-марафон, организованный Леди Гагой и объединивший, кажется, всех возможных звезд: от Пола Маккартни, спевшего битловскую Lady Madonna, до Билли Айлиш, под аккомпанемент брата Финнеаса исполнившей Sunny.

Разумеется, приняла участие в нем и сама Леди Гага, и другие поп-кумиры, такие как Тэйлор Свифт (впервые исполнила Soon You’ll Get Better) и Рита Ора. А еще — рокеры (Элтон Джон), кантри-артисты (Билли Рэй Сайрус), классические музыканты (Ланг Ланг, Андреа Бочелли)...

Все они выходили на связь из собственных домов и исполняли любимые миллионами поклонников композиции под максимально скромное, чаще всего акустическое сопровождение. Но в том и прелесть: это редкая возможность услышать, как суперзвезды поют и играют без каких-либо эффектов и «улучшайзеров».

Ранее нечто подобное затевал Элтон Джон, но его iHeartConcert длился все-таки поменьше — около четырех часов. Соответственно, и набор звезд был не столь впечатляющим. А главное — через день после трансляции запись пропала с YouTube, и даже фрагменты разыскать в Сети было проблематично. Новое онлайн-шоу никто прятать не собирается: его можно в любой день смотреть бесплатно хоть целиком, хоть по кусочкам, набрав в поисковой строке имя любимого исполнителя и фразу One World: Together At Home.

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