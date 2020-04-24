Культурный карантин: выбор «Известий»

Театры, музеи, кинотеатры и концертные залы закрыты. Жителям Москвы и многих других российских регионов нельзя покидать свои дома без серьезной причины. «Известия» предлагают провести это время с пользой и компенсировать себе отсутствие живых культурных впечатлений виртуальным контентом.

Онлайн-кино

Бесплатный доступ к онлайн-сервису more.tv

Премьеры сериалов и фильмов, прямой эфир платных телеканалов и спортивный контент теперь доступны для просмотра бесплатно параллельно с детскими домашними заданиями, рабочими видеоконференциями, дистанционным спортом и другими челленджами. Чтобы получить доступ на месяц, надо зарегистрироваться на сайте https://more.tv/ и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA.

«Спутник»

23 апреля 19.00 в онлайн-сервисе more.tv состоится эксклюзивная премьера триллера «Спутник». СССР, 1983 год. На землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым вернулся только один. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и возвратился на землю не совсем один… Нейрофизиолог Татьяна Климова пытается докопаться до правды и спасти героя, ставшего для нее небезразличным. Главные роли в картине сыграли Петр Федоров, Оксана Акиньшина, Федор Бондарчук, Павел Устинов.

Фильм «Спутник» стал первым крупным российским проектом, который сразу выходит в онлайн-прокат, минуя кинотеатры, приостановившие свою работу из-за пандемии коронавируса. Продюсеры решили не переносить выход ленты на более поздний срок, а сразу выпустить еe в интернет.

«Закрытый сезон»

Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

28 апреля в онлайн-сервисе more.tv состоится эксклюзивная премьера остросюжетного сериала «Закрытый сезон» с Дарьей Урсуляк, Кириллом Гребенщиковым и Нелли Уваровой в главных ролях. Актуальную историю о южном городке, в котором неожиданно от странной болезни начинают умирать еще вчера казавшиеся здоровыми люди, придумала Алена Званцова, сценаристка «Оттепели» и создательница «Частицы вселенной».

«Ничто не может помешать нам любить»

Фото: youtube.com/Ян Гэ 杨歌 Yang Ge Official

Звезда Гоголь-центра Ян Гэ сняла и выложила на своей странице в YouTube свою первую короткометражку. Фильм, конечно же, о любви.

«Поезд на Дарджилинг»

Фото: Фокс/Гемини

Сеть кинотеатров КАРО запускает киноплатформу КАРОАрт.LIVE. В рамках нового формата зрителям будут доступны показы художественных и короткометражных фильмов, музыкальные концерты, мастер-классы с мировыми кинематографистами, обсуждения картин в формате прямых трансляций, подкасты, видеопрезентации книг и журналов. Ближайшие мероприятия — демонстрация одного из культовых фильмов Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг», с которого стартует онлайн-ретроспектива режиссера, «Сказка сказок» Юрия Норштейна и «Москва» Александра Зельдовича. Каждый показ предваряет вступительное слово киноведа или одного из создателей.

27 апреля 17:50 — «Поезд на Дарджилинг»

28 апреля 18:00 — «Сказка сказок»

29 апреля 17:50 — «Москва»

Онлайн-концерты

Эксклюзивный онлайн-концерт группы «Хлеб»

Фото: instagram.com/hlebmusic

Первопроходцы в жанре «русского сатирического рэпа» группа «Хлеб» выступят в онлайне. Зрителей ждут сюрпризы от музыкантов, ведь они привыкли к эпатажу и не боятся экспериментов.

25 апреля 19:00, «Яндекс.Эфир»

Онлайн-спектакли

«Визит старой дамы»

Фото: Малый театр/maly.ru/Иван Новиков-Двинский

На YouTube-канале Малого театра покажут спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке израильского режиссера Илана Ронена. В центре сюжета — ответ на вопрос, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. В ролях народные артисты России Людмила Титова, Василий Бочкарев, Александр Клюквин, Владимир Носик и др.

24 апреля, 19.00

Онлайн-марафон Международного фестиваль балета Dance Open

Фото: Theater Dortmund/theaterdo.de/Bettina Stöß

C 14 по 30 апреля основные события Международного фестиваля балета Dance Open, который должен был в эти дни пройти в Санкт-Петербурге, будут транслироваться эксклюзивно ВКонтакте, а также на платформе «Фонтанка.ру» и в «Яндекс.Эфире». Кроме спектаклей ведущих мировых хореографов, зрителей ждут эксклюзивные видео-открытки звездных танцовщиков, презентация авторского «генеалогического древа» мирового балета XX века, лекции от ведущих данс-критиков и балетный «сторителлинг», а также беседы о природе танца и пропуск в клуб друзей Dаnce Open.

24 апреля, 19.00 — «Пастораль» в постановке французского хореографа Тьерри Маландэн. Его идея в условиях тотальной самоизоляции обрела особую актуальность. Балет на Шестую «Пасторальную» симфонию Бетховена сделан о том, как будучи замкнутыми в пространстве, мы вынуждены иметь дело с собственными демонами.

26 апреля, 19.00 — «Фауст» в исполнении Балета Дортмунда представления не требует: образы «Фауста» Гете давно стали архетипическими не только для Европы, но и для всего мира, и бессчетное число раз трактовались композиторами, режиссерами, хореографами… Хореограф Син Пэн Ванг, следуя своему творческому кредо, задает вопросы от лица тех, кто живет сегодня, прямо сейчас, подсвечивая свою интерпретацию нетривиальным выбором музыки и оригинальной световой партитурой. Так, в «Фаусте» соседствуют партитура Хенрика Гурецкого и песни группы Rammstein, а в одной из сцен Мефистофель разговаривает с Фаустом посредством спущенной с потолка лампочки.

Новые онлайн-проекты Губернского театра

Фото: Московский Губернский театр/m-g-t.ru/Михаил Белоцерковский

Губернский театр создал свой канал — МГТ ТВ. Ежедневно в его эфире на странице театра в YouTube выходят новые программы. Программа «передач» публикуется еженедельно в воскресенье вечером.

24 апреля 19.00 — «Байки из карантина»

25 апреля 18.00 — трансляция записи спектакля «Сирано де Бержерак»

25 апреля 15.00 — «Карантинное чтиво»

26 апреля 18.00 — трансляция записи спектакля «Прекрасное Далеко»

26 апреля 21.00 — «MGT NEWS. Итоги недели»

Записи спектаклей Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко онлайн

Фото: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко/stanmus.ru/Олег Черноус

МАМТ делится трансляциями своих спектаклей в онлайн-кинотеатре Okko (каталог «Искусство online»). Любители шедевров русской оперы XIX-XX веков могут посмотреть «Хованщину» Модеста Мусоргского, «Пиковую даму» Петра Чайковского, «Войну и мир» Сергея Прокофьева в постановке Александра Тителя. В доступе также записи балетных постановок — «Жизели» в редакции Лорана Илера, «Серенады» Джорджа Баланчина и «Эсмеральды» в хореографии Владимира Бурмейстера.

Онлайн-музеи

#ТретьяковкаДома

Фото: youtube.com/Третьяковская галерея

Проект #ТретьяковкаДома — это онлайн=лекции научных сотрудников музея, экскурсии по постоянной экспозиции Третьяковской галереи, концерты и кинопоказы. Любители искусства всегда могут бесплатно наслаждаться выставками и материалами онлайн, не выходя из дома.

Яндекс.Коллекции: выставки музея в фотографиях

YouTube-канал Галереи: онлайн экскурсии, лекции, документальные фильмы

Лаврус: просветительский онлайн-ресурс об искусстве, культуре и истории через призму русского искусства и коллекции Третьяковской галереи

Izi.Travel: аудиогиды по выставкам и постоянной экспозиции музея

Большой музей: статьи о выставках и художниках Третьяковки



Представительство Третьяковки на Arzamas: документальные фильмы, подкасты, онлайн-курсы

Образовательные онлайн проекты к выставкам: Верещагин. Мир в огне, Уроки Куинджи, П.Д. Корин. Палех - моя Родина, Как Третьяковская галерея стала общественным музеем, Уроки Ларионова