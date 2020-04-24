Расширяя исторические рамки: бандиты, ковбои, рэперы и «чужой»

Переосмысление прошлого — как раз то, чем можно заняться в условиях карантина. Фильмы возвращают нас на десятилетия, а то и на столетия назад, заставляя пересмотреть свои взгляды на настоящее. Так что это не побег от актуальных проблем, а, возможно, лучший способ их решения. «Известия» выбрали самые яркие цифровые релизы на онлайн-платформах.

«Спутник»

Фантастический хоррор от создателей «Притяжения» и «Льда» должен был собрать свой законный миллиард в кинотеатрах, но вместо этого вынужден стартовать сразу на стриминговых платформах, минуя большой экран. Впрочем, даже в домашних условиях компьютерная графика здесь смотрится убедительно, а сюжет держит все два часа. Это вариация на тему «Чужого»: действие перенесено в 1980-е. В советского космонавта вселилась опасная инопланетная тварь, и на закрытую военную базу приглашают психиатра Климову — она должна как можно скорее разобраться, что делать с Героем Советского Союза и его хищным спутником. Лучшая роль Оксаны Акиньшиной за много лет. В ансамбле с ней — Петр Федоров и Федор Бондарчук, причем последний играет в парике, а основным референсом для своего персонажа называет полковника Курца из «Апокалипсиса сегодня».

Онлайн-кинотеатр: more.tv

Режиссер: Егор Абраменко

В ролях: Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук, Антон Васильев, Павел Устинов

Год производства: 2020

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

«История Beastie Boys»

Спайк Джонзи, режиссер культовых фильмов «Быть Джоном Малковичем», «Адаптация» и «Она», нечасто снимает кино. К счастью, игровой формой он не ограничивается, и один из самых резонансных цифровых релизов этой недели у него решен в другом ключе. Джонзи вернулся к своим старым друзьям, хип-хоп группе Beastie Boys, для которых он когда-то сам снимал видеоклипы, и сделал про них фильм, неожиданно экспериментальный и свежий. Обычно ведь нет ничего скучнее документальных картин о музыкантах: хроника, интервью и эффектные композиции сменяют друг друга в линейном сюжете, и даже именитые режиссеры почему-то часто выбирают для себя именно такой киноязык. Джонзи пошел несколько иным путем.

Стержень «Истории» — большой сценический рассказ Майкла Даймонда и Адама Кифа Хоровица об их группе, перед переполненным зрительным залом, с масштабными эффектами, превращающими творческую встречу в спектакль. Джонзи с помощью необычных ракурсов, монтажа и большого количества архивного материала делает это представление кинофильмом, органично смотревшимся бы на любом IMAX-экране. Возможно, после окончания карантина это случится, но пока подписчики сервиса Apple TV+ будут первыми и единственными зрителями столь яркой коллаборации.

Онлайн-кинотеатр: Apple TV+

Режиссер: Спайк Джонзи

Год производства: 2020

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

«Правда»

Прославленный японский мастер Хирокадзу Корээда, любимец Канн, обладатель «Золотой пальмовой ветви» за «Магазинных воришек», осмелился ступить на зыбкую почву — сделать европейский фильм. Готовился он к этому долго: сценарий написан в 2002 году , многие актеры были утверждены еще до «Воришек», а они тут не последние: в главных ролях Катрин Денев, Жюльетт Бинош и Итан Хоук. В общем, и сам проект изначально назывался «Правда о Катрин», а сам Корээда открыто провозглашал его признанием в любви великой актрисе.

Играет Денев французскую суперзвезду по имени Фабьенн Данжвий, больше всего беспокоящуюся о новых достижениях в своей карьере. Бинош — дочь, давно живущая в США с мужем-актером (Хоук), ее образ срисован с Кьяры Мастроянни, пусть и не во всех деталях. Чтобы получить от сюжета фильма и от элегантной автопародии Денев полное удовольствие, придется изучить и биографию актрисы, и историю французского кино. Стоит отметить, что музыку к фильму написал русский композитор Алексей Айги. Для просмотра «Правда» будет доступна с 25 апреля.

Онлайн-кинотеатр: КиноПоиск HD

Режиссер: Хирокадзу Корээда

В ролях: Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук, Клементин Гренье, Манон Клавель

Год производства: 2019

Дата выхода в российский кинопрокат: 6 февраля 2020 года

«Подлинная история банды Келли»

Австралийский разбойник Нед Келли, как и его банда, действительно существовал. Но пусть название этого фильма, далеко не первого киносюжета о Келли, не обманывает зрителя: фантазии, домыслов здесь куда больше, чем реальных биографических подробностей. Келли в разное время играли многие звезды, включая Мика Джаггера и Хита Леджера, всего снято порядка двадцати картин, включая телевизионные и короткометражные. Здесь его образ воплотил молодой актер Джордж Маккэй, уже известный зрителю по военному блокбастеру «1917» (в австралийский прокат фильмы вышли одновременно), а роль его наставника Гарри Пауэра досталась Расселлу Кроу. Фильм не рекомендуется смотреть несовершеннолетним, так как в нем много натуралистично изображенного насилия.

Онлайн-кинотеатр: ivi

Режиссер: Джастин Курзель

В ролях: Джордж Маккэй, Рассел Кроу, Николас Холт, Эсси Дэвис, Джейкоб Коллинс-Леви

Год производства: 2019

Дата выхода в российский кинопрокат: 27 февраля 2020 года

«Омерзительная восьмерка: Расширенная версия»

Гениальный вестерн Квентина Тарантино, который в России даже можно было увидеть в оригинальном формате на 70-мм пленке, возвращается к зрителю в новом варианте — в четырехсерийной расширенной версии. В общей сложности между кинотеатральной «Восьмеркой» и нетфликсовской 28 отличий, включая 14 новых сцен. Некоторые из них до сих пор не демонстрировались публично ни разу. В совокупности это плюс 20 минут видеоматериала, не считая титров и пересказа содержания предыдущих эпизодов. При этом если в первом эпизоде дополнительного футажа больше всего на пару минут, то во втором — уже на 11. Слегка поменялась композиция, чтобы «встроить» главки фильма в четыре одинаковых по времени серии, но в остальном это всё та же блестящая кинокартина, от которой невозможно оторваться. Фильм будет доступен для просмотра с 25 апреля.

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссер: Квентин Тарантино

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Дженнифер Джейсон Ли, Брюс Дерн, Уолтон Гоггинс, Ченнинг Татум

Год производства: 2020

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил