Инопланетный гость: «Спутник» продолжает линию «Притяжения»

На следующей неделе в российский цифровой прокат на платформе more.tv выходит «Спутник», дебютная картина Егора Абраменко. И это — скандал. Мало того что блокбастер решил не дожидаться открытия кинотеатров и стартовал сразу онлайн. Так еще и темы там поднимаются самые неудобные, не говоря уже о непривычных амплуа актеров — народных любимцев.

Трудно сказать, сколько бы собрал «Спутник», если бы его выпустили в другое время. Фильм делала компания «Водород», ответственная за «Притяжение», «Вторжение» и оба «Льда», каждый из этих фильмов показал миллиардные сборы в России. Вероятно, у «Спутника» показатели могли бы быть схожими, тем более что жанр фантастических хорроров у нас мало развит.

Как бы то ни было, фильм выходит на малых экранах 23 апреля, и надо его смотреть. Забавно, что эстетические координаты у него нарочито нечеткие: начинается он как смесь «Салюта-7» и «Чужого».

1983 год. Два советских космонавта возвращаются на Землю. Но в капсуле вместе с ними есть еще нечто. Выжить удается только одному из парней, его фамилия Вешняков (Петр Федоров). Советские СМИ рапортуют об успешном окончании полета, но Вешнякова пока держат на карантине на военной базе в Казахстане. Что-то с ним не то. А вот что именно и как с этим быть — придется выяснить приглашенному специалисту, доктору Климовой (Оксана Акиньшина). Начальник базы Семирадов (Федор Бондарчук) обращается за помощью именно к ней, ему кажется, она готова на всё, чтобы вылечить своих пациентов.

Пожалуй, не будет большим спойлером сказать, что инопланетная тварь — паразит в теле Вешнякова, его спутник (именно это означает название фильма). В этой картине вообще не слишком много сюрпризов, почти каждый поворот сюжета можно предсказать, что не уменьшает удовольствия от просмотра. Начать хотя бы с того, что спецэффекты, зарекомендовавшие себя в прошлых картинах «Водорода», здесь по-прежнему на уровне. О том, как режиссер умеет снимать «чужих», можно было судить еще по его короткометражке «Пассажир» с Артуром Смольяниновым.

Далее — актерские работы. Великолепный Петр Федоров, у которого уже давно не было такого интересного образа. Космонавт Вешняков высокомерен, саркастичен, хитер и умен, приставленных к нему специалистов откровенно презирает. Он совсем не святой, каким обычно изображают советских покорителей космоса.

Федор Бондарчук для роли Семирадова примерил парик. Это у него тоже случается редко, никакой особой роли в сюжете его седые волосы не играют. Семирадов — личность неоднозначная. Властный, скрытный, опасный, он не просто так бросился в Москву именно за Климовой. Нелегко понять, чего хочет именно он, но его база — маленькое, жестокое царство с множеством тайн. Бондарчук отмечал, что при лепке образа он оглядывался на Куртца из «Апокалипсиса сегодня», инфернального фанатика-утописта, воплощенного Марлоном Брандо.

Наконец, Оксана Акиньшина — возможно, главная причина смотреть эту картину. Многие уже забыли, что Акиньшина еще подростком была выдающейся драматической актрисой. Она получила приз на «Кинотавре» за дебютную роль в «Сестрах» Бодрова-младшего, а после собрала урожай наград за «Лилю навсегда» Лукаса Мудиссона, начала регулярно сниматься в европейских арт-фильмах, ее даже пригласили в шпионский триллер «Ультиматум Борна». Это уже потом она стала секс-символом российского коммерческого кино и постоянным фигурантом скандальной светской хроники. А сейчас, в «Спутнике», мы вновь видим большую драматическую актрису. Доктор Климова — центральный персонаж картины, ее внутренние травмы видны не только в резких словах и поступках, но проступают на лице, отражаются в глазах. Ей на военной базе придется увидеть много всего, однако ни на секунду она не превратится просто в функцию и всегда будет передавать непростой бэкграунд своей героини, ее профессиональное прошлое, опыт общения, сомнения и страхи, и всё это при небольшом количестве диалогов — только техникой, вживанием в образ. Вскоре мы увидим ее в «Чернобыле» Данилы Козловского, там тот же период, 1980-е, хотя жанр другой, и, похоже, не она будет главной героиней. Фильм должен выйти осенью.

«Спутник» не лишен недостатков. Всё же предсказуемость для триллера — не лучшая характеристика, а советский колорит здесь слишком условный. С таким же успехом можно было отобразить день сегодняшний. Ничего бы картина от этого не потеряла, и было бы понятно, почему психология героев совсем не советская. Но это всё равно настоящее, амбициозное коммерческое кино с интеллектуальными задатками и гуманистическим пафосом. Для России его выход на more.tv — явление, сопоставимое с нетфликсовскими премьерами, симптоматичное и очень интригующее.