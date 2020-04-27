Современная драма: карантин может стать катастрофой для музыкантов

Перечень системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку в кризис, дополнен 26 организациями, следует из опубликованного на днях сообщения пресс-службы Министерства культуры. В список попали 24 кинокомпании и киностудии, а также два предприятия, занимающиеся реставрацией. Глава министерства Ольга Любимова охарактеризовала пополнение списка как своевременный шаг, открывающий ключевым игрокам киноиндустрии новые возможности господдержки. О том, почему отсутствие господдержки не позволит одним компаниям развиваться, а для других обернется катастрофой, «Известиям» рассказали участники музыкальной отрасли.

Организации вносят в перечень после анализа Минэкономразвития предложений профильных министерств. По итогу этой процедуры в него так и не были включены представители музыкальной индустрии, хотя об этом ведомство просило и Минкультуры, и Российский музыкальный союз (РМС). В начале апреля председатель правления РМС Андрей Кричевский, композитор Эдуард Артемьев, альтист и дирижер Юрий Башмет и председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм Александр Блинов предложили снизить фискальную нагрузку на авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм на фоне кризиса.

«Катастрофа для индустрии»

Председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм, генеральный директор музыкального лейбла Warner Music Russia Александр Блинов описал ситуацию с непопаданием представителей музыкального рынка в перечень лаконично:

— Это катастрофа для индустрии, для людей и компаний, которые фактически остались без работы и дохода.

По словам члена авторского совета Российского авторского общества, генерального директора «Юниверсал Мьюзик Паблишинг» Дмитрия Коннова, его компания перешла к работе с цифровыми платформами и уже много лет обеспечивает себя сама.

— Единственное, о чем бы мы хотели попросить, это снижение, а желательно и обнуление НДС, — отметил он. — Сейчас это позволит, во-первых, сохранить трудовые коллективы, во-вторых, поддержать музыкантов, у которых контент стремительно, буквально за две недели, превратился в единственный источник дохода на фоне запрета массовых мероприятий.

Коннов подчеркнул, что его компания не стремится вставать в очередь за государственными деньгами. Власти можно было бы попросить лишь о более человеческой системе налогообложения.

— Давайте как минимум начнем с решения вопроса об НДС, — предложил Коннов. — Еще было бы, конечно, хорошо рассмотреть возможность снижения выплат социальных налогов для компаний, вложившихся в создание творческих коллективов. Именно налоговое бремя не даст нам как представителям малого и среднего бизнеса развиваться после окончания пандемии.

В том, что участники музыкального рынка остро нуждаются в помощи со стороны государства, уверен и генеральный директор «Национального музыкального издательства» Дмитрий Майко.

— Да, музыкальной индустрии нужна такая поддержка, — заявил он. — Более того, мы такую информацию подавали и по своей компании и также хотим, чтобы она была внесена в перечень.

Выжить и сохранить аудиторию

Новость о том, что в перечень системообразующих организаций не попали представители музыкальной индустрии, вызвала большое сожаление у генерального директора «Первого музыкального издательства» Марии Опариной. По ее словам, киноиндустрия у всех на слуху, а положение дел на музыкальном рынке освещается мало. Из-за этого кажется, что он представлен всего несколькими ключевыми персонами.

— На самом же деле музыкальный рынок — это тысячи авторов и правообладателей, представленных физическими лицами, которые будут, по сути, лишены дохода, — объяснила Опарина. — Это отличает нас от киноиндустрии, где объем привлекаемых физических лиц значительно меньше. Мы прежде всего обеспечиваем доход большому количеству российских авторов. Отсутствие организаций музыкальной индустрии в перечне, конечно, ужасает.

По мнению главы звукозаписывающей компании Effective Records, члена ревизионной комиссии РАО Кирилла Лупиноса, список необходимо дополнить ключевыми игроками музыкального рынка России. Критерием отбора может служить занимаемая доля музыкального рынка, а именно радиодоля и доля в официальных чартах страны — Tophit, Apple Top 100, iTunes Top 100, Vk.com Top 100, Yandex Music Top 100. Также в перечень, по его мнению, должны попасть продюсерские центры, которые осуществляют менеджмент топ-50 артистов по жанру. Без музыкальных компаний киноиндустрия потеряет доступ к аудиоконтенту, актуальному для аудитории, считает эксперт. В результате потенциальным зрителям будут интересны не новые, а старые киноленты с культовыми саундтреками и ассоциируемыми артистами. Он привел в пример обе части «Брата» и «Бумера», а также «Ночной дозор», которые фактически промоутировались в том числе за счет удачно сформированных саундтреков и интегрированных в фильмы артистов.

— Минэкономразвития, с моей точки зрения, категорически ошибается, расписываясь в неполной компетенции и понимании ситуации в отрасли, — говорит Лупинос. — Надеюсь на то, что ответственные лица всё же прислушаются к голосу музыкальной индустрии и поддержат ее в сложное для всех время. Речь не идет о каких-то дотациях или кредитах. Речь может идти о помощи в виде налоговых каникул на время карантина и различного рода режимов ограничений, особенно невозможности проводить и посещать мероприятия, торговые комплексы и кафе, которые платят в общества по управлению авторскими правами взносы и отчисления, в дальнейшем начисляемые авторам и исполнителям.

С точки зрения менеджмента артистов, Кирилл Лупинос хотел бы попросить государство проводить собственные мероприятия в условиях карантина и ограничений за счет бюджета, которые бы позволяли артистам получать хотя бы какие-то гонорары и выступать для аудитории в онлайн-режиме в виде трансляций. С одной стороны, это помогло бы артистам пережить непростое время и сохранить аудитории. С другой — предоставить возможность аудитории получить необходимые эмоции и доступ к развлечению, которое в сложное время действительно спасает людей от депрессивных мыслей. Минэкономразвития могло бы изучить этот вопрос с точки зрения социального фактора, считает эксперт.