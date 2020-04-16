Ох, вернисаж: как столичные галереи выживают во время кризиса

От трети до половины столичных частных галерей не смогут пережить карантин, их продажи фактически остановились. Некоторые участники рынка попросили помощи у государства, написав письмо на имя премьер-министра. Вместе с тем далеко не все их коллеги согласны с предлагаемыми мерами, которые фигурируют в обращении к правительству. «Известия» разбирались в художественных перипетиях.

Критическая ситуация

На прошлой неделе 17 московских галеристов, кураторов и деятелей искусства обратились к Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке отечественного арт-бизнеса. «Мы обращаемся к министерству культуры и правительству РФ с просьбой освободить частные учреждения культуры от уплаты налогов, предоставить отсрочку по оплате коммунальных платежей и разработать программы субсидирования на время пандемии» , — говорится в обращении, инициированном Георгием Альтманом, основателем и совладельцем Altmans Gallery (документ имеется в распоряжении «Известий»).

В числе конкретных форм поддержки галеристы называют снижение арендных платежей, отсрочку уплаты единого социального налога, разработку системы грантов и отмену торгового сбора, а также закупку работ через государственные музеи. Тем самым можно было бы помочь не только бизнесу, но и художникам.

— Сейчас продажи практически остановились. По моей оценке, после карантина как минимум 30% галерей не откроется. Может, и больше, — поделился с «Известиями» Георгий Альтман. — Для того, чтобы произведения покупали, их надо демонстрировать, а выставок сейчас нет. Поэтому и обращаемся к государству. Но ответа до сих пор не получили.

В Министерстве культуры «Известиям» сказали, что эта тема не относится к компетенции ведомства. В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что правительство находится в постоянном контакте с представителями различных организаций и бизнес-объединений. Детали служебной переписки не комментируются, добавили в пресс-службе.

Ситуация действительно довольно критическая, согласна Ксения Подойницына, основатель «Галереи 21» и рейтингового агентства InArt.

— Люди пока не ходят в галереи, арт-ярмарки откладываются на неопределенные сроки, аукционы переносятся. В целом падает интерес к предметам искусства — на первый план вышли первоочередные потребности человека, — считает она.

По ее мнению, выживут те, кто быстро переориентируется на онлайн-форматы взаимодействия с покупателями, но для этого требуется серьезно вложиться в интернет-платформу, а в условиях кризиса такие возможности есть не у всех.

Уйти за кольцо

Некоторые столичные галереи действительно начали активно позиционировать себя в онлайне. Так, одна из них открыла на своем сайте раздел Viewing room, где можно приобрести работы художников, а также увидеть онлайн-перформансы, видеоответы на вопросы и прочие активности авторов. Но и это не панацея.

— Искусство хочется «потрогать руками», увидеть вживую. Многие наши клиенты стараются не контактировать ни с кем, взяли паузу, — поделился основатель Fragment Gallery Сергей Гущин. — Продажи упали примерно на 80%, а то, что осталось, держится исключительно на личных контактах.

По его оценке, обанкротится около половины галерей. Одной из форм поддержки, считает он, по окончании карантина могло быть предоставление помещений по льготной ставке. Подойдут и те, что за Садовым кольцом. А вот идея о госзакупках произведений искусства кажется собеседнику «Известий» утопической.

— Московский музей современного искусства купил у нас работу год назад, деньги мы до сих пор не получили. Это связано с бюрократическими особенностями. Процедура очень долгая: от момента принятия решения до выплаты владельцу проходит очень большой срок, — признался Сергей Гущин.

Представители государственных музеев тоже скептически оценивают эту идею. По мнению Татьяны Мрдуляш, заместителя гендиректора по развитию Третьяковской галереи, это слишком долгий механизм, чтобы его можно было воспринимать как форму экстренной поддержки.

— Формирование музейного фонда Российской Федерации — продолжительный экспертный процесс. Если деньги пойдут таким образом, они нескоро достигнут галерей и художников, — подчеркнула Татьяна Мрдуляш в беседе с «Известиями». К тому же, далеко не у всех галерей есть шедевры, которые могли бы заинтересовать ту же Третьяковку.

Часть арт-деятелей вообще не считают, что господдержка нужна их отрасли. Сооснователь и управляющий партнер галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин полагает, что надо жить по законам бизнеса. С какой стати государству помогать предпринимателям, которые почти не создают рабочих мест? Если разорился — уйди из этого дела или не относись к нему, как к бизнесу, вот и всё, призывает он коллег.

Арт-бизнес переживает не лучшие времена во всем мире. Так, по прогнозам экспертов, во Франции треть частных галерей может навсегда закрыться. Согласно исследованию, проведенному Комитетом профессиональных художественных галерей этой страны, к июню 2020 года суммарные потери превысят €184 млн. Бедствие терпят галереи Италии, Испании, США. Сильнейшим ударом стала отмена всех арт-ярмарок (в том числе Frieze NY, Art Bazel) и перенос аукционов. Даже смещение акцента на интернет-деятельность не становится спасением: дилерам приходится демпинговать, при этом интерес покупателей все равно остается минимальным. По данным базы Artprice, падение аукционных продаж за I квартал составило 38%, а количество непроданных лотов — 31%, хотя все ведущие аукционы давно проводят торги и онлайн.