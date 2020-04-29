Москва потребовала у США объяснений по ситуации с российскими школьниками

Москва ждет от США четких объяснений по ситуации с российскими школьниками. Об этом в среду, 29 апреля, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ТАСС.

«Посол США в России Дж.Салливан попытался. Он сказал, что не нужно волноваться — кто-то уже приехал домой, кто-то расхотел уезжать, кто-то в семьях, кто-то еще куда-то перешел. Для нас такие объяснения неприемлемы. Мы должны знать по каждому ребенку, школьнику, где, у кого и на каком основании он сейчас находится. Надо еще понять, как несовершеннолетние могли попасть на международный рейс», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что МИД совместно с Минпросвещения России занимается уточнением всех обстоятельств и по этому делу предстоит большая работа.

По словам Лаврова, рейсом из Нью-Йорка удалось вывезти 19 школьников, которые оказались в США «по каким-то темным, мутным программам, о которых российскому правительству ничего не было известно».

Ранее 29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что точное количество российских школьников, которые оказались заблокированы в США, до сих пор неизвестно. Она отметила, что в документах Государственного департамента США были разные цифры: от 50 до 80. По ее словам, эта цифра и не может быть точной, так как некоторые из российских старшеклассников решили переждать пандемию в США, а некоторые просто не вышли на связь.

14 апреля стало известно, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции. 23 апреля российские дипломаты смогли найти 42 из них.

В Министерстве просвещения России отмечали, что госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Ни школы, ни родители, ни другие возможные участники этих нелегальных обменов в Министерство просвещения России не обращались.