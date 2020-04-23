Российские дипломаты нашли 42 застрявших в США школьника

Российские дипломаты смогли найти 42 школьника из России, застрявших в США, из которых восемь уже вернулись на родину. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Пока посольству (России в США. ― Ред.) удалось определить поименно 42 человека. Из них восемь уже вернулись в Россию, 34 остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой», ― заявила она журналистам.

Также Захарова отметила, что в США с прошлой осени находилось примерно 80 российских учащихся, причем власти Соединенных Штатов за прошедшие полмесяца так и не предоставили России их список и контактные данные.

14 апреля стало известно, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции.

В Министерстве просвещения России отметили, что госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Ни школы, ни родители, ни другие возможные участники этих нелегальных обменов в Министерство просвещения России не обращались.

Пресс-атташе американского диппредставительства в России Ребекка Росс сообщила, что Государственный департамент США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в настоящее время в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, позволяющей им вернуться в свои родные страны, если они того пожелают.