Посольство России в США получило данные о местонахождении 17 школьников

Посольство РФ в США располагает данными о местонахождении 17 российских школьников. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава диппредставительства Анатолий Антонов.

«На связь с посольством продолжают выходить родители школьников. Налажена индивидуальная работа с каждым установленным ребенком и их законными представителями. Знаем о местонахождении 17 детей. При нашей помощи с территории США уже начали выезжать несовершеннолетние росграждане (на последнем «вывозном рейсе» 14 апреля из Нью-Йорка улетели четверо)», ― цитирует пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы российских СМИ.

Также глава российского диппредставительства подчеркнул, что американские власти медлят с направлением посольству исчерпывающих данных о том, где в настоящее время находятся российские школьники.

14 апреля сообщалось, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции.

В Министерстве просвещения России отметили, что госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Ни школы, ни родители, ни другие возможные участники этих нелегальных обменов в Министерство просвещения России не обращались.

Пресс-атташе американского диппредставительства в России Ребекка Росс сообщила, что Государственный департамент США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в настоящее время в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, позволяющей им вернуться в свои родные страны, если они того пожелают.

По ее словам, на 6 апреля в США находился 51 старшеклассник из России, проходящий обучение по программам, финансируемым частными спонсорами.