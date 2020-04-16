Посол уточнил количество ждущих возвращения на родину россиян в США

1,5 тыс. россиян ждут возвращения на родину из США. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава российского диппредставительства в Штатах Анатолий Антонов.

«Мы стараемся облегчить их страдания, услышать все просьбы без исключения. Знаем, что впереди большая работа. Сейчас с нетерпением ждем информации о следующем рейсе», — написал он на официальной странице посольства в Facebook.

Ранее в четверг Антонов сообщил, что посольство РФ в США располагает данными о местонахождении 17 российских школьников.

Также дипломат подчеркнул, что американские власти медлят с направлением посольству исчерпывающих данных о том, где в настоящее время находятся российские школьники.

По его словам, диппредставительство уже поспособствовало вылету четырех несовершеннолетних россиян «вывозным» рейсом 14 апреля из Нью-Йорка.

В этот же день стало известно, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции.

По данным Минпросвещения России госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Ведомство не получало обращений ни школ, ни родителей детей, ни других возможных участников этих нелегальных обменов.

Пресс-атташе американского диппредставительства в России Ребекка Росс в свою очередь сообщила, что Государственный департамент США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в настоящее время в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, позволяющей им вернуться в свои родные страны, если они того пожелают.