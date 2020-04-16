Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году. Доклад ведомства о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения был опубликован 15 апреля.

«Соединенные Штаты считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием, которые привели к выходу из ядерной сделки и не соответствуют американскому стандарту нулевой мощности. США не знают, сколько <...> ядерных экспериментов Россия провела в 2019 году», — говорится в документе.

По мнению американского дипведомства, российская сторона «продемонстрировала неспособность присоединиться» к стандарту, который запрещал бы ядерные испытания.

Также госдеп представил информацию, что по состоянию на конец 2019 года Россия соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России.

В свою очередь, в российском МИДе осудили эти действия, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.