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В США заявили об изучении вариантов продления ДСНВ

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Фото: Global Look Press/Jim West/imagebroker
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Вашингтон изучает возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с учетом нынешних угроз. Об этом сообщил представитель госдепартамента США, пишет ТАСС 9 апреля.

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Накануне российский МИД опубликовал заявление по случаю десятилетия подписания договора. В документе Москва призвала Вашингтон как можно скорее дать положительный ответ на предложение о продлении ДСНВ президента РФ Владимира Путина — российский лидер в декабре 2019 года призывал продлить соглашение без предварительных условий и начать работу над практическими вопросами.

В ведомстве документ назвали договор важным шагом в развитии взаимодействия между странами в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями в интересах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действия США направлены против продления ДСНВ, а вопрос о шансах на продление документа следует задать Вашингтону.

В марте Госдеп США перечислил российские вооружения, которые он хочет включить в продление Договора СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами Америки. Со своей стороны заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что изменение или дополнение действующего ДСНВ-3 невозможно.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его срок действия заканчивается в феврале 2021 года.

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