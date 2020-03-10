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Косачев исключил внесение находящихся в разработке вооружений в ДСНВ-3

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Внесение российского оружия, находящегося в разработке, в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), исключено. Об этом во вторник, 10 марта, заявил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР, будь то российские или американские, в принципе исключены», — сказал он.

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В заключение сенатор отметил, что эта тема не подлежит обсуждению ни сейчас, ни в будущем.

Ранее в этот же день Госдеп США перечислил российские вооружения, которые он хочет включить в продление Договора СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами Америки. В их числе, например, подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования.

5 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уже говорил о том, что изменение или дополнение действующего ДСНВ-3 — невозможно. Любые поправки, по мнению дипломата, перечеркнут будущее этого договора.

4 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, если действие документа не будет продлено, то все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

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