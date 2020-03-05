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В МИД Австрии выступили за срочное продление ДСНВ

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Австрия выступает за срочное продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), заключенного между Россией и США. Об этом в четверг, 5 марта, заявил посол страны в Швейцарии Роберт Мюллер в ходе заседания Конференции по разоружению.

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Дипломат призвал стороны срочно продлить СНВ-3 и воздержаться от размещения в Европе и за ее пределами вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Прекращение действия имеющих столь большое значение соглашений имеет колоссальные последствия для региональной и международной безопасности и ставит под угрозу наше население», — цитирует его ТАСС.

По словам посла Австрии, общей обязанностью стран остается защита человечества. Ядерные взрывы, случайные или преднамеренные, остаются серьезной глобальной угрозой.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об активной работе США над перспективой развертывания своих ракет средней и меньшей дальности в Европе, Азии и на островах Тихого океана.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году. Документ двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729.

2 августа 2019 года США окончательно вышли из ДРСМД. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.

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