В МИДе назвали тревожной ситуацию в сфере размещения РСМД

На данный момент реакция США и НАТО на предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) негативная, из-за чего может потребоваться военно-техническая реакция Москвы. Об этом в среду, 4 марта, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков.

«К сожалению, реакция со стороны Вашингтона и со стороны других стран НАТО пока негативная, они к такому предложению России пока не готовы. Ситуация, бесспорно, крайне тревожная. Наверное, здесь потребуется какая-то дополнительная политическая и, может быть, военно-техническая реакция в будущем», — цитирует его ТАСС.

Ранее, 17 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что США активно работают над перспективой развертывания своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, Азии и на островах Тихого океана.

11 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разрушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он подчеркнул, что завершение договора является плохим результатом для стран, однако это демонстрирует мощь единства Североатлантического альянса против «российской угрозы».

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин разослал странам Европы, Азии и международным организациям предложение о введении моратория на развертывание РСМД, большинство западных стран этот призыв проигнорировали, другие указали на то, что Россия уже развернула запрещенные ракеты в Калининградской области, поэтому призывать другие страны присоединиться к мораторию на размещение РСМД бессмысленно.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. 2 августа 2019 года США окончательно вышли из ДРСМД. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.