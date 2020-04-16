Госдеп оценил соблюдение Россией ДСНВ

Госдеп США представил доклад, из которого следует, что по состоянию на конец 2019 года Россия соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован 15 апреля на сайте ведомства.

«Основываясь на информации, доступной по состоянию на 31 декабря 2019 года, Соединенные Штаты подтверждают, что Российская Федерация выполняет условия ДСНВ», — говорится в докладе.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что проблема соблюдения Москвой договоренностей была предметом озабоченности США на протяжении многих лет.

Тем не менее, несмотря на изложенные в документе выводы, американские власти «по-прежнему обеспокоены действиями России».

9 апреля стало известно, что Вашингтон изучает возможности продления ДСНВ с учетом нынешних угроз.

Ранее российский МИД опубликовал заявление по случаю десятилетия подписания договора. В документе Москва призвала Вашингтон как можно скорее дать положительный ответ на предложение о продлении документа.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок действия документа заканчивается в феврале 2021 года.