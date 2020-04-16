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Госдеп оценил соблюдение Россией ДСНВ

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Фото: Depositphotos
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Госдеп США представил доклад, из которого следует, что по состоянию на конец 2019 года Россия соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован 15 апреля на сайте ведомства.

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«Основываясь на информации, доступной по состоянию на 31 декабря 2019 года, Соединенные Штаты подтверждают, что Российская Федерация выполняет условия ДСНВ», — говорится в докладе.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что проблема соблюдения Москвой договоренностей была предметом озабоченности США на протяжении многих лет.

Тем не менее, несмотря на изложенные в документе выводы, американские власти «по-прежнему обеспокоены действиями России».

9 апреля стало известно, что Вашингтон изучает возможности продления ДСНВ с учетом нынешних угроз.

Ранее российский МИД опубликовал заявление по случаю десятилетия подписания договора. В документе Москва призвала Вашингтон как можно скорее дать положительный ответ на предложение о продлении документа.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок действия документа заканчивается в феврале 2021 года.

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