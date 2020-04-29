Российские школьники рассказали о злоключениях в США

Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.

Несколько десятков детей не могли вернуться на родину из-за коронавируса. Ранее МИД РФ отмечал, что США потребовали забрать школьников, не предоставив при этом никакой информации о них. Отмечалось, что детей отправили на учебу тайно, поэтому о них практически не было информации.

28 апреля самолет «Аэрофлота» забрал из Нью-Йорка около 320 россиян, в том числе порядка 19 школьников.

Как рассказал один из них, старшеклассник Артем, он находился на обучении в штате Иллинойс и жил у принимающей семьи.

«Мое агентство в начале апреля сообщило, что больше не несет ответственность за меня. Теперь сам за себя, сказали», — цитирует его «РИА Новости».

Юноша отметил, что в семье, где он жил, была сотрудница скорой, которая контактировала с больным COVID-19 и ушла на карантин. В итоге ему пришлось экстренно съезжать. Приютили россиянина родственники этой семьи.

По словам школьницы Ирины, агентство, которое организовало ее учебу, лишь неделю назад сообщило ей о возможности вернуться в РФ. При этом никаких новостей о коронавирусе ей не предоставляли. Предложили только написать в посольство.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией».