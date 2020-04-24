США передали РФ информацию о спонсорах программ обучения школьников

США передали посольству России информацию о компаниях, спонсирующих обучение по обмену с российскими школьниками. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил посол США в Москве Джон Салливан.

«Мы поделились с посольством России в Вашингтоне контактной информацией об организациях-спонсорах, чтобы помочь тем студентам, которые хотят вернуться домой», — приводит его слова «РИА Новости».

Салливан отметил, что семьям всех российских школьников, которые оказались заблокированы в США из-за пандемии коронавируса и ограничения международного авиасообщения, была предоставлена ​​информация о том, как выйти на связь с официальными представителями России и, при желании, вернуться на родину.

23 апреля российские дипломаты смогли найти 42 школьника из России, застрявших в США, из которых восемь уже вернулись на родину. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, 34 старшеклассника остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой. Также Захарова отметила, что в США с прошлой осени находилось примерно 80 российских учащихся, причем власти Соединенных Штатов за прошедшие полмесяца так и не предоставили России их список и контактные данные.

14 апреля стало известно, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции.

В Министерстве просвещения России отметили, что госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Ни школы, ни родители, ни другие возможные участники этих нелегальных обменов в Министерство просвещения России не обращались.