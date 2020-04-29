Сокращено количество поездов «Стриж» между Москвой и Нижним Новгородом

Количество поездов «Стриж», курсирующих между Москвой и Нижним Новгородом сокращено до одной пары в сутки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 апреля на сайте Горьковской железной дороги.

С 1 мая отменяется курсирование одного поезда между Москвой и Нижним Новгородом. На следующий день будут отменены еще две пары поездов, а также состав, следующий из Нижнего Новгорода в Москву.

«Таким образом, сохраняется курсирование одной пары скоростного поезда «Стриж» №704/705 отправлением из Москвы в 11:00, прибытием в Нижний Новгород в 14:43, отправлением из Нижнего Новгорода в 16:00, прибытием в Москву в 19:48. Билеты на отмененные поезда можно вернуть без удержания сборов и плат», — говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что сокращенная периодичность курсирования высокоскоростных поездов «Сапсан» продлена до 10 мая.

17 апреля сообщалось, что РЖД из-за падения пассажиропотока в связи с коронавирусной инфекцией отменят 129 ранее назначенных на лето и майские праздники 2020 года дополнительных поездов. 15 апреля компания зафиксировала падение пассажиропотока на 80% из-за коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.