Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом и Ливию
Мир
Помпео заверил в неизменности политики США в отношении КНДР
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом
Культура
Музыканта Глеба Самойлова экстренно госпитализировали
Мир
Минздрав Украины предупредил о возможности вспышки туберкулеза в стране
Мир
Лавров осудил попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии
Сюжет:

Сокращено количество поездов «Стриж» между Москвой и Нижним Новгородом

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество поездов «Стриж», курсирующих между Москвой и Нижним Новгородом сокращено до одной пары в сутки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 апреля на сайте Горьковской железной дороги.

Дорога карман тянет: автобусы попросили освободить от сборов на платных трассах
Такое обращение к Минтрансу подготовили перевозчики

С 1 мая отменяется курсирование одного поезда между Москвой и Нижним Новгородом. На следующий день будут отменены еще две пары поездов, а также состав, следующий из Нижнего Новгорода в Москву.

«Таким образом, сохраняется курсирование одной пары скоростного поезда «Стриж» №704/705 отправлением из Москвы в 11:00, прибытием в Нижний Новгород в 14:43, отправлением из Нижнего Новгорода в 16:00, прибытием в Москву в 19:48. Билеты на отмененные поезда можно вернуть без удержания сборов и плат», — говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что сокращенная периодичность курсирования высокоскоростных поездов «Сапсан» продлена до 10 мая.

17 апреля сообщалось, что РЖД из-за падения пассажиропотока в связи с коронавирусной инфекцией отменят 129 ранее назначенных на лето и майские праздники 2020 года дополнительных поездов. 15 апреля компания зафиксировала падение пассажиропотока на 80% из-за коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ГИБДД рассказали о правилах поездок между регионами в период пандемии
РЖД предоставят отсрочки по платежам для пригородных пассажирских компаний

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020