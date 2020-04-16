Дорога карман тянет: автобусы попросили освободить от сборов на платных трассах

Автобусные пассажирские компании попросили Минтранс до окончания карантина позволить им безвозмездно пользоваться платными трассами (письмо есть у «Известий»). Борьба с распространением коронавируса поставила многие из предприятий на грань выживания, и дополнительные дорожные сборы только ухудшают положение. По словам собеседников «Известий» в отрасли, сейчас обсуждаются и другие послабления для автоперевозчиков, включая полугодовую отсрочку по лизинговым платежам.

Сели дома

Межрегиональная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» (ОАПР) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой временно отменить для автобусов на межрегиональных маршрутах плату за проезд по платным дорогам. «Известия» ознакомились с письмом.



В нем сообщается о многочисленных жалобах бизнеса на ухудшение ситуации в сфере автобусных перевозок на фоне распространения COVID-19 и ограничений на передвижение населения.

Карантинные меры негативно сказались на пассажиропотоке как городского, так и междугороднего автобусного сообщения. По данным объединения, в столице в марте он снизился на маршрутах «Мострансавто» на 30%, в Московской области — на 23%. В целом по Центральному федеральному округу (ЦФО) падение трафика автобусных перевозок оценивается в 60% , говорится в письме.

— Похожая ситуация наблюдается по всей стране — где-то чуть лучше, где-то хуже — в зависимости от региона. А усиление карантинных мероприятий только усугубляет кризисные явления в сфере автобусных перевозок, — сказала «Известиям» директор ОАПР Татьяна Ракулова.

Так, в Краснодарском крае пассажиропоток у автобусных перевозчиков упал в шесть раз, а доходы автотранспортных предприятий в регионе снизились на 75%, говорится в материалах Союза транспортников Кубани (есть у «Известий»). В документе отмечается, что каждая неделя карантина из-за пандемии обходится транспортным предприятиям региона в десятки миллионов рублей. За вынужденные каникулы с 28 марта по 5 апреля автобусные перевозчики потеряли около 59 млн рублей, еще в 64 млн обошлись ограничения местных властей. В союзе отмечают, что рентабельность перевозок составляет 2,5-10%, поэтому по окончании карантина «многие автотранспортные предприятия обанкротятся».

— В сложившихся условиях сумма оплаты проезда на платных дорогах (их участках), складывающаяся по пути следования полупустого автобуса, исключает рентабельность и приводит к наращиванию убытков, — отмечается в письме ОАПР.

В Минтрансе на запрос «Известий» на момент публикации не ответили. В пресс-службе «Автодора» (управляет платными дорогами) сообщили, что «в рамках имеющихся полномочий» не могут предоставить на период карантина льготный проезд для организаций, осуществляющих междугородние перевозки. Там обратили внимание, что категории транспортных средств, освобождающиеся от сборов на платных трассах, закреплены в законе об автодорогах и дорожной деятельности. Среди них, например, — машины аварийных служб, скорой помощи, полиции, пожарных.

Господдержка на горизонте

Правительство в марте утвердило ряд секторальных мер поддержки (так называемый первый пакет) для наиболее пострадавших от пандемии отраслей, среди которых значится и автотранспортная. Пока речь не идет о прямом субсидировании предприятий. Это отсрочки по уплате налогов и сборов, мораторий на проверки со стороны контролирующих органов, предоставление госгарантий, отсрочки по уплате кредитов.

Кроме того, некоторые послабления даются предприятиям малого и среднего бизнеса, к которым в большинстве случаев относятся индивидуальные предприниматели с небольшим автопарком. Они, в частности, имеют право воспользоваться отсрочкой по уплате налогов и мораторием на взыскание штрафов, сдвинуть срок уплаты страховых взносов в социальные фонды (сами взносы снижены вдвое).

Пока из декларируемых властями мер поддержки реально заработали только кредиты под нулевую ставку для выплаты зарплат — и они, действительно, позволяют сохранить коллектив, сказал «Известиям» предприниматель из Краснодарского края Сергей Кумбарули. Несколько компаний уже получили такие займы, сам он ждет ответа от Сбербанка. А для того, чтобы получить поддержку для МСП, нужно выполнить целый ряд условий, которым многие перевозчики не соответствуют, добавил он. По словам Сергея Кумбарули, далеко не все из них пользуются платными трассами, но для межрегионального сообщения это актуально — к примеру, если маршрут идет по платным участкам М-4 «Дон».

Другой источник «Известий» на рынке автобусных перевозок отметил, что ситуацию усугубляют ограничения, которые вводятся на региональном уровне (в связи с борьбой с коронавирусом полномочия субъектов расширены). В частности, по его словам, сейчас закрыты автовокзалы в Крыму и Краснодарском крае. В одних регионах сообщение фактически остановлено из-за введенных местными властями ограничений (они устанавливались в Челябинской, Мурманской областях и др.), в других — нет спроса, что вынуждает сокращать число рейсов, добавил собеседник «Известий».

Автобусы_4 Люди у закрытого здания Автовокзала Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бесплатный проезд по платным трассам, безусловно, не спасет автобусные предприятия, но лишней эта мера не будет, считает аналитик по транспорту «Финама» Алексей Калачев.

— Существенных доходов «Автодору» это не приносит, но создает лишнюю нагрузку транспортникам в критической ситуации, — сказал он «Известиям».

Но гораздо более ощутимой поддержкой для автоперевозчиков, по его мнению, стали бы отсрочки по лизингу техники и его субсидирование государством. Эксперт также считает, что крупные автотранспортные предприятия страны должны войти в список системообразующих, наравне с РЖД и ведущими авиакомпаниями.

Несколько собеседников «Известий» также сказали, что сейчас Минтранс обсуждает с автоперевозчиками и другие предложения по мерам господдержки. Среди инициатив, направленных в министерство, — продление действия налогового режима ЕНВД на два года (отменяется 1 января 2021-го), перенос на год введения штрафов за отсутствие кассовой техники на автобусах (поправки вступят в силу с 1 июля), каникулы на полгода по кредитным и лизинговым платежам, а также отсрочка на год обязательной установки тахографов (устройств контроля режима труда и отдыха водителей) для городских автобусов.





По последней мере депутат Госдумы Наталья Кувшинова 14 апреля уже написала письмо премьер-министру Михаилу Мишустину (копия документа есть у «Известий»). Парламентарий, ссылаясь на тяжелое финансовое положение автобусных перевозчиков, попросила сдвинуть срок вступления в силу соответствующего постановления — с 1 июля этого года на 1 июля 2021-го. В материалах Союза транспортников Кубани (СТК) также говорится о невозможности в нынешних финансовых условиях закупить тахографы, каждый из которых обойдется в 40-50 тыс. рублей. Сейчас требование оснащать тахографами автобусы распространяется только на перевозчиков, работающих на междугородних маршрутах (включая межрегиональные).

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал «Известиям», что все названные меры необходимы автобусным компаниям, чтобы не обанкротиться. Если мы не хотим остаться без междугороднего сообщения после отмены карантинных мер, нужно что-то делать уже сейчас, добавил он.