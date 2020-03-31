Россияне стали меньше пользоваться платными трассами

В России в прошедшие выходные снизился трафик на платных трассах. Об этом 31 марта сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу госкомпании «Автодор».

«Интенсивность движения на платных участках снизилась в минувшие выходные на 30% по сравнению с предыдущим годом», — отметили в «Автодоре».

По данным компании, трафик уменьшился после того, как в России были введены новые меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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