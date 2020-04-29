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СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах в среду, 29 апреля.

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Агентство не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

Сама Мизулина рассказала ТАСС, что в середине января направила в Генеральную прокуратуру запрос с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения фейка о наличии у нее гражданства не только России. По ее словам, Генпрокуратура направила эти материалы в МВД.

«В ходе проведения проверки ГУ МВД России по г. Москве были установлены признаки преступлений, предусмотренных статьями 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ», — приводит агентство слова сенатора. Она добавила, что 28 февраля вынесли постановление о передаче материалов в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

В январе в интернете появились публикации о том, что Мизулина якобы имеет вид на жительство в Бельгии. После этих сообщений сенатор обратилась с заявлением о клевете, пишет «Газета.Ру».

Во время послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, в числе которых — запрет иметь иностранное гражданство и вид на жительство лицам, которые занимают важнейшие в стране должности, включая премьера, министров и губернаторов, сенаторов и депутатов Госдумы.

20 января сенатор Андрей Клишас сообщил, что запрет для сенаторов иметь гражданство других стран или вид на жительство в другой стране закрепят в Основном законе России.

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