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Досрочный ремонт стартовал в школах Хабаровска

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В Хабаровске начали досрочно ремонтировать школы, некоторые из них будут готовы к сдаче уже в мае. Также планируется провести досрочный ремонт в 12 детских садах.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации, в этом году на текущий и капитальный ремонт учреждений из бюджета направили 155,7 млн рублей. Еще около 80 млн рублей удалось привлечь за счет дополнительных платных услуг, сдачи в аренду помещений, не задействованных в образовательном процессе, а также пожертвований.

По словам начальника отдела городского управления образования Алексея Соболева, ремонт стартовал в 48 из 70 школ. Рабочие обновят кабинеты, покрасят лестницы и батареи, заменят светильники.

В детских садах города ремонт начался в 74 из 85 дошкольных учреждений. Досрочно проведут работы в 12 детских садах. Окончательный срок приемки в этом году не сдвинули — паспорта готовности и школы, и детсады должны получить до 20 августа.

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