Учебный год в Тамбовской области завершат в дистанционном формате

В Тамбовской области планируют завершить учебный год в дистанционном формате. В мае продолжится изучение тех дисциплин, которые нужны для итоговой аттестации.

По данным начальника управления образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой, учебный год будет завершен с 25 по 30 мая, конкретную дату каждая образовательная организация выберет самостоятельно. К 1 мая планируется завершить изучение программы значительной части предметов. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На май останутся дисциплины, которые нужны для прохождения государственной итоговой аттестации, а также наиболее важные предметы, которые впоследствии могут стать предметами для профильного изучения. Преподаватели сделают акцент на разгрузку домашней работы.

Ранее сообщалось, что в Липецке учебный год для первоклассников завершится досрочно 18 мая.