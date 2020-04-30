Что изменится в жизни россиян с 1 мая

С начала мая в России фактически отменят банковскую комиссию на переводы средств по номеру телефона — по решению ЦБ ее можно будет устанавливать только на суммы более 100 тыс. рублей. Пенсионеры Подмосковья, проживающие одиноко, получат небольшую прибавку к пенсии . Ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, продолжат действовать до конца праздников, но после этого, скорее всего, последуют первые шаги по выходу из режима самоизоляции. Подготовить план правительство должно до 5 мая. Подробнее — в традиционном обзоре «Известий».

Ограничение банковских комиссий

С начала месяца банкам фактически запретят взимать с физических лиц комиссию за так называемые быстрые переводы — их можно совершать между клиентами разных банков только по номеру телефона, без использования данных карты.

По решению ЦБ, бесплатными должны стать переводы в размере до 100 тыс. рублей. Для платежей выше установленного лимита комиссия должна составлять не более 0,5% от суммы при условии, что это не превысит планки в 1,5 тыс. рублей.

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Система быстрых платежей была разработана Банком России. Сейчас к ней присоединились около 50 кредитных организаций, включая ВТБ, Газпромбанк, Почта Банк, Райффайзенбанк и многие другие.

Решение об ограничении размеров комиссии Центробанк принял в конце марта. Оно входит в пакет мер, которые, как следует из сообщения ведомства, направлены на « поддержку потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем» на фоне пандемии . Также в списке — рекомендации кредитным и микрофинансовым организациям по политике в отношении заемщиков, столкнувшихся со сложностями при внесении очередного взноса.

Доплата к пенсии в Подмосковье

В Московской области одиноко проживающим людям старше 65 лет с 1 мая должны начать дополнительно выплачивать 1 тыс. рублей . В региональном правительстве говорят, что доплата будет ежемесячной. Претендовать на нее смогут не работающие пожилые люди, проживающие в одиночестве и получающие страховую пенсию.

Решение было принято в конце зимы 2020 года. Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская заявила журналистам, что всего на эту прибавку смогут претендовать около 216,6 тыс. жителей области.

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В 2020 году, по ее словам, на эти цели планируется потратить 1,7 млрд рублей, в 2021 году — 2,6 млрд рублей, в 2022-м — 2,6 млрд рублей.

Тем, кто подходит под критерии программы, деньги должны быть начислены автоматически — если с мая 2020 года размер пенсии не изменится, нужно будет обратиться в местный МФЦ.

Тахографы для физических лиц

С начала месяца требование об обязательной установке тахографов распространится в том числе на физлиц, осуществляющих городские, пригородные и междугородные перевозки на автобусах, рассчитанных на 8 человек и больше, массой от 5 т и соответствующих экологическому классу Евро-4 или выше.

Ранее им была предоставлена отсрочка — закон, обязывающий владельцев автобусов и грузовиков массой более 3,5 т в обязательном порядке оборудовать их тахографами, вступил в силу 1 ноября 2019 года , его требования вступали в силу поэтапно. Дополнительное время было предусмотрено для физлиц. Сроки отсрочки варьируются в зависимости от экологического класса, размера и типа транспортного средства .

Так, большая часть автобусов должна быть оборудованы тахографами до конца 2020 года, грузовиков — в течение 2021-го.

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Для всех остальных транспортных средств той же массы и вместимости требования вступили в силу еще раньше — поэтапно в ноябре 2019-го и в феврале 2020-го.

Поправки, в соответствии с которыми в ПДД появился раздел о режиме труда и отдыха, который должны соблюдать водители (и для контроля за соблюдением которого, собственно, и установлены тахографы) вступили в силу с 1 января 2020-го. Поэтому теперь нарушителей смогут штрафовать. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить 15–25 тыс. рублей, юридическим лицам — 25–50 тыс. рублей, водителям, которые не являются собственниками, — 3–5 тыс. рублей.

Снижение экспортных пошлин на нефть

После весеннего обвала на нефтяном рынке, когда цены на нефть марки WTI упали до нуля, что привело к резкому снижению цен на топливо других марок, экспортная пошлина на нефть в России будет снижена с $52 до $6,8 за тонну (в январе 2020-го она составляла $77,2 за тонну).

Пошлины на высоковязкую нефть уменьшатся до $1 (в апреле она составляла $5,2), на светлые нефтепродукты и масла — до $2, на темные — до $6,8.

О4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Это касается, в первую очередь, нефтяных компаний — выплата пошлин составляет одну из важных статей их расходов. Снижение пошлин, особенно на фоне падения цен на углеводороды, позволит расходы сократить.

К 29 апреля нефть марки Brent, которую производят российские компании, составляла около $21,4 за баррель.

Коронавирус: продление действующих ограничений

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором рассказал о планах, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, и о том, что планируется предпринять в мае.

В частности, режим самоизоляции, который предварительно был введен до 1 мая, пока будет продлен до 11 мая включительно. В разных регионах России он действует с разной строгостью — главы субъектов имеют право определять набор необходимых мер самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Одни из самых строгих правил введены в Москве и области, где заболевших больше всего .

Жителей столичного региона попросили не покидать дома без необходимости. Тем, чье присутствие не требуется на работе, выходить можно для того, чтобы вынести мусор, сходить в магазин или аптеку или погулять с собакой. Можно также посещать врачей — если речь не идет о плановом приеме. Для того чтобы передвигаться по городу и области на любом виде транспорта, включая личные автомобили, нужно получить специальный пропуск. Нарушителям выписывают административные штрафы.

О5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Все эти меры были введены в начале апреля и рассчитаны на срок до конца месяца, но накануне Сергей Собянин объявил, что они также продлеваются до 11 мая . В соответствии с действующими правилами выехать на дачу можно, оформив для этого специальный пропуск.

Кроме того, по словам президента, нерабочими (но с сохранением заработной платы) должны стать дни между праздниками — 6, 7 и 8 мая . Коснется это, скорее всего, не всех, а только тех, чьи предприятия в принципе соблюдают режим нерабочих дней .

Он был введен в стране еще 30 марта, но компании многих отраслей продолжили свою работу, переведя сотрудников на удаленку. Это в том числе индивидуальные предприниматели, журналисты, работники сферы услуг и предприятия, деятельность которых необходима для жизнеобеспечения экономики.

…Введение новых и подготовка к выходу из самоизоляции

В некоторых регионах также не исключено введение дополнительных ограничений по мере изменения ситуации с распространением инфекции . Например, в Свердловской области с начала месяца введут обязательный масочный режим .

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, маски нужно будет носить в общественном транспорте, магазинах и любых закрытых помещениях. Нарушителей пообещали штрафовать.

О6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков