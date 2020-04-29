Мишустин поручил внести новый пакет антикризисных мер до 5 мая

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 29 апреля, поручил Минэкономразвития до 5 мая обобщить все предложения по новому пакету антикризисных мер и внести его в правительство.

«Президент поручил нам в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. <...> Прошу Минэкономразвития до 5 мая обобщить все предложения и внести в правительство», — сказал он в ходе заседания совета по противодействию распространению коронавируса.

Глава правительства также добавил, что проект общенационального плана восстановления экономики должен быть представлен в кабмин до 25 мая. Его должны представить Минэкономразвития, Министерство финансов и министерство труда и социальной защиты совместно с федеральными органами исполнительной власти.

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