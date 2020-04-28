Программы летнего отдыха школьников приостановлены в московском регионе

В Москве до 31 июля 2020 года приостановлена организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина был опубликован на его сайте во вторник, 28 апреля.

«К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания. Поэтому мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 года», — сообщает сайт столичного градоначальника.

Аналогичные меры своим постановлением во вторник ввел и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. О подобном решении главы региона написал опрештаб области на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В этот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов сообщил о принятом им решении продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы в стране до 11 мая. С 12 мая в стране должно начаться постепенное снятие ограничительных мер из-за коронавируса. Разработать соответствующий план глава государства поручил правительству страны.

После этого режим самоизоляции в московском регионе также был продлен до 11 мая, пишет «Газета.ру».

По данным оперштабов на сегодняшний день в московском регионе насчитывается более 58 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 4,4 тыс. пациентов, умерли — 553 человека.

В 85 регионах России с момента распространения инфекции зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8456 человек.

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