Прямой эфир
Сюжет:

Программы летнего отдыха школьников приостановлены в московском регионе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве до 31 июля 2020 года приостановлена организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина был опубликован на его сайте во вторник, 28 апреля.

Поставили на карты: проверку пропусков в метро перевели в автоматический режим
О том, как пройти контроль с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальной карты, власти сообщат 16 апреля

«К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания. Поэтому мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 года», — сообщает сайт столичного градоначальника.

Аналогичные меры своим постановлением во вторник ввел и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. О подобном решении главы региона написал опрештаб области на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В этот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов сообщил о принятом им решении продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы в стране до 11 мая. С 12 мая в стране должно начаться постепенное снятие ограничительных мер из-за коронавируса. Разработать соответствующий план глава государства поручил правительству страны.

После этого режим самоизоляции в московском регионе также был продлен до 11 мая, пишет «Газета.ру».

По данным оперштабов на сегодняшний день в московском регионе насчитывается более 58 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 4,4 тыс. пациентов, умерли — 553 человека.

к

В 85 регионах России с момента распространения инфекции зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8456 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве продлили проездные на общественный транспорт на время изоляции
Путин рассказал о важности любви к человеку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020