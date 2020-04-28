Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой помощи

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В этот день в 1898 году в Москве появились первые станции скорой помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Ранее этот праздник отмечался неофициально.

С данной инициативой ранее во вторник , 28 апреля, выступил президент России Владимир Путин. В ходе совещания с главами регионов он поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что данная дата отмечается неофициально и предложил это исправить.

Ранее во вторник Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter также поздравил работников скорой с профессиональным праздником и отметил, что количество обращений на станцию скорой помощи города в период пандемии коронавируса возросло на 50% — до 25 тыс. в сутки.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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