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Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет»
Главные цитаты выступления Путина перед совещанием с главами регионов

В этот день в 1898 году в Москве появились первые станции скорой помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Ранее этот праздник отмечался неофициально.

С данной инициативой ранее во вторник , 28 апреля, выступил президент России Владимир Путин. В ходе совещания с главами регионов он поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что данная дата отмечается неофициально и предложил это исправить.

Ранее во вторник Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter также поздравил работников скорой с профессиональным праздником и отметил, что количество обращений на станцию скорой помощи города в период пандемии коронавируса возросло на 50% — до 25 тыс. в сутки.

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По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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