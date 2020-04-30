«У нас вместо антисептика медицинский спирт»

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе салонов красоты и парикмахерских в условиях эпидемии коронавируса. В некоторых регионах России они открыты уже две недели, но с учетом требований местных властей: обязательные маски, дезинфекция, генеральная уборка и социальное дистанцирование. Мастера выходят на смену с опасениями, но деньги нужны — у многих кредиты и ипотеки. Как они трудятся в новых реалиях — в материале «Известий».

Маски и спирт

В большинстве регионов салоны красоты и парикмахерские по-прежнему закрыты. Местные власти сами решают, стоит ли им сейчас работать. В некоторых субъектах, где эпидемиологическая обстановка спокойнее, например в ХМАО-Югре, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ленинградской и других областях, организациям разрешили открыться. До появления общих рекомендаций Роспотребнадзора для них на местах выпустили свои правила.

Они примерно одинаковые. Во-первых, салоны проверяют состояние посетителей, измеряют им температуру и просят продезинфицировать руки и надеть маску. Во-вторых, расстояние между креслами расширили до 1,5 м. В-третьих, мастера тоже работают в масках, перчатках и одноразовых фартуках. В-четвертых, после каждого посетителя рабочее место и инструменты тщательно дезинфицируют, а раз в 2–3 часа в помещении проводится полная уборка.

По сути, мастера работают в условиях, приближенных к больничным. Требования логичны, но не всегда выполнимы. К примеру, во многих городах сложно найти маски и антисептические средства.

салоны красоты Фото: TASS/EPA/PETER KLAUNZER

По словам парикмахера Кирилла из Нижневартовска (ХМАО-Югра), у них расходные материалы нашлись, но коллегам труднее.

— У нас салон достаточно большой, есть и косметологические услуги, а у директора хорошая привычка одноразово закупать большие партии расходников, в том числе масок. Мы выдаем их клиентам, пользуемся сами. В салонах, где нет масок, они пишут, мол, приходите со своими, — пояснил он.

Дмитрий, владелец сети барбершопов в Самаре, отметил, что вместо антисептиков приходится использовать медицинский спирт, разведенный водой, перекисью водорода и глицерином. Других вариантов нет — дезинфицирующие средства почти не достать.

— Есть организации, которые снабжают спиртом медицинские учреждения, стоматологические кабинеты, ветеринарные клиники. Мне повезло, что я приближен к ветеринарным клиникам, разрешили взять, — рассказал самарец.

Супруги Екатерина и Вадим, владельцы салона красоты в Нижнем Новгороде, пока только ждут разрешения на работу, но уже подсчитывают расходы на средства индивидуальной защиты и антисептики. В Нижегородской области все организации сферы услуг еще закрыты.

— У салонов красоты вообще низкая рентабельность, около 17–20%. С новыми требованиями она еще больше снизится, потому что нужно прибавить много расходников. Все халаты, перчатки, маски будут продаваться втридорога, их не хватает. Будут проблемы с поставками и т.д. Всё это ляжет на плечи клиентов. Мы, наоборот, хотели сделать антикризисные скидки, потому что многие лишились работы. Но сейчас придется или терять рентабельность, или поднимать цены, — рассуждает Вадим.

На страх и риск

По словам мастеров и владельцев салонов, недостатка в клиентах нет. Поток уменьшился, но не критично. Организациям всё равно приходится принимать меньше посетителей, чем раньше: во-первых, нельзя полностью заполнить зал из-за необходимости соблюдать дистанцию, во-вторых, из рабочего времени выпадает несколько часов для уборки помещения.

— Капитально вымываются все полки и прочее. Нехорошо, наверное, так говорить, но такой чистоты, как сейчас, в заведениях нашего типа, пожалуй, не было никогда, — усмехается самарский предприниматель Дмитрий.

салоны красоты Фото: TASS/PA Images/PIXSELL/Josip Regovic

Несмотря на жесткие требования, клиенты относятся к условиям в основном спокойно. По словам Дмитрия, больше проблем с теми, кто не воспринимает правила всерьез .

— Самое сложное — люди. Многие относятся к этому так себе: да ладно, мол, ерундой страдаете, я по-быстрому постричься и всё, зачем руки обрабатывать, зачем вам мою температуру знать, зачем контакты и т.д. А мы еще обязательно у всех телефоны собираем. С таким менталитетом трудно, хотя многие уже поняли, что требования неизбежны. Если они хотят получить наши услуги (а они хотят), то надо действовать согласно принципам поведения, — пояснил он.

Многие мастера и сами чувствуют себя неуверенно в такой обстановке, но смену выходят.

— Есть опасения, конечно, но с другой стороны, мы находимся в таком положении, что и выбора нет. В Нижневартовске нет заболевших (на 29.04 коронавирус подтвержден у двух вартовчан. — «Известия»), здесь пока живут «на расслабоне». Но я прекрасно понимаю, что и спреи, и обработка, и маски — всё ерунда, которая не спасет, если человек придет зараженный. Все тут поляжем. Но тем не менее кредиты платить, ипотека у многих. Работаем на страх и риск.

За закрытыми дверями

В регионах, где действует запрет на работу салонов красоты и парикмахерских, некоторые организации принимают клиентов за закрытыми дверями и задернутыми шторами. К примеру, в начале апреля такой случай выявили в Астрахани. В результате 35-летнему индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Екатерина и Вадим из Нижнего Новгорода подозревают такое и в своем городе — по косвенным признакам.

салоны красоты Фото: TASS/EPA/PETER KLAUNZER

— У нас не только салон, мы еще продаем косметику для парикмахеров, а они не должны сейчас работать. При этом у меня объемы продаж хоть и упали, но они есть. Думаю, частники всё равно работают. Нас посадили всех по домам, но по факту люди ходят к мастерам и пересекаются с ними. Знаю, что пишут в личку, звонят на рабочий номер, начинают упрашивать, умолять, мол, мне очень надо, у меня корни отросли на 3 см, я еще перед карантином должна была покрасить и т.д. Конечно, когда нужны деньги, у тебя ипотека и клиентам очень надо, то сложно устоять.

В Москве, где самая тяжелая эпидемиологическая обстановка из всех регионов, разрешили работать только салонам с медицинской лицензией. Но они могут рассчитывать только на старых посетителей.

— Поток клиентов снизился, идут только постоянные клиенты, которые уже были, новые только звонят, спрашивают, но лишь с интересом. Многие зависят от пропускной системы, им сложно прийти. Желающие есть, но доехать не могут, поэтому с привлечением клиентов трудно. Люди испуганы обстановкой и боятся приходить, точнее вообще выходить на улицу, — сказал «Известиям» московский массажист Валентин.