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В России почти 400 беременных женщин заразились коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Почти у 400 беременных женщин в России подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

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«Сейчас в России с подтвержденным коронавирусом зарегистрированы около 394 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве», — сказала специалист в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

Адамян отметила, что беременность у них протекала достаточно легко, без тяжелых осложнений.

По ее словам, относить всех беременных женщин к группе риска во время распространения коронавируса нельзя. Нужно рассматривать каждый случай отдельно. Опасность есть, когда у будущей мамы есть различные хронические заболевания. Также рискуют женщины, столкнувшиеся с тяжелыми ситуациями во время прошлых беременностей. Самым тяжелым временем могут стать второй и третий триместры, сообщает телеканал «360».

Адамян посоветовала всем женщинам отложить процедуру ЭКО, пока не закончится эпидемия. Если же эмбрионы уже оплодотворены, их следует подвергнуть криопрезервации, а перенос отложить на более благоприятный период, пишет «Федеральное агентство новостей».

12 апреля сообщалось, что в Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным. Было временно ограничено для них посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений.

Передать анализы для проведения исследований могут родственники или знакомые беременной женщины. При этом результаты анализов она может обсудить со своим лечащим врачом по телефону.

При этом родильные дома столицы открыты, вся помощь оказывается в полном объеме.

В тот же день в Санкт-Петербурге два роддома закрыли на карантин из-за коронавируса, пишет RT.

24 апреля Минздрав России сообщил, что информации о том, может ли беременная женщина с подтвержденным коронавирусом передать его ребенку во время беременности, нет. В ведомстве отметили, что сейчас имеется очень мало сведений о влиянии COVID-19 на беременных женщин и детей грудного возраста, не существует конкретных рекомендаций для беременных относительно диагностики и лечения COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 27 апреля, в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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