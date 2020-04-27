Роспотребнадзор заявил о наличии COVID-19 у половины жителей Петербурга

Почти половина жителей Санкт-Петербурга являются бессимптомными носителями коронавируса. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора 27 апреля.

«Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение», — заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.

Такие данные она привела на основе заявлений главы Роспотребназора Анны Поповой.

Скорынина отметила, что число инфицированных в городе растет, в том числе среди медработников из-за их недобросовестных коллег, которые не соблюдали карантин по приезде из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. Эти же медики могли переносить коронавирус между разными местами работы.

«Вот почему у нас появилось постановление, чтобы врачи работали на основной работе, чтобы не было дополнительной», — отметила она.

Накануне в Мариинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о возможном заражении коронавирусом почти 50 сотрудников. В тот же день стало известно о смерти от COVID-19 нейрохирурга высшей категории Алексея Филиппова, завотделением в Александровской больнице. 25 апреля умер врач Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. С начала месяца в городе скончались четыре медсестры, у всех тест на коронавирус был положительным.

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусом. Документ получил название «Список памяти», он находится в открытом доступе, чтобы пользователи могли делиться информацией о погибших медиках. На данный момент в реестре больше 60 имен.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались.

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