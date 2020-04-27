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ГП высказалась против включения букмекерских контор в список системообразующих предприятий

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Генеральная прокуратура России высказалась против включения букмекерских контор в список системообразующих предприятий. Об этом пишет пресс-служба ведомства в понедельник, 27 апреля.

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«Минэкономразвития России указано на необходимость разработки новых критериев, в частности, указано на недопустимость включения букмекерских контор в названный перечень», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обновленные критерии позволят претендовать на включение в данный перечень градообразующим предприятиям; организациям, обеспечивающим информационную безопасность в интернете и транспортную доступность удаленных территорий; юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию критически важной инфраструктуры, и другим. Игорная деятельность не войдет в этот список.

14 апреля Генеральная прокуратура поручила Минэкономразвития проверить, на каких основаниях букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий. В результате игорную деятельность исключили из данного перечня.

13 апреля на сайте Минэкономразвития были представлены критерии и порядок отбора градообразующих предприятий.

Ведомство сообщило, что разработало критерии системообразующих предприятий в 72 различных отраслях 11 апреля. Включение компаний в этот список позволяет получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим мерам поддержки. Однако отмечалось, что попадание в этот список не гарантирует автоматического доступа к льготам.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса, был утвержден правительством России 6 апреля. Позднее различные ведомства призвали его расширить.

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