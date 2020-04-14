Генпрокуратура проверит включение букмекерских контор в список системообразующих

Генпрокуратура России поручила Минэкономразвития выяснить, на каком основании букмекерские компании включили в список системообразующих предприятий. Об этом сообщается на сайте ГП во вторник, 14 апреля.

«Организован мониторинг состояния законности в жизненно значимых сферах экономики, в том числе при оказании государственной поддержки бизнесу в условиях распространения коронавируса. Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев», — отмечается в сообщении.

Поручение отдано Минэку, поскольку он отвечает за формирование списка организаций, подлежащих включению в перечень таких предприятий.

В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.

В интервью телеканалу «Россия 24» 10 апреля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что букмекерская компания «Фонбет» попала в список системообразующих по числу работников, по объему выплаченных налогов, однако в новом списке таких компаний букмекеров нет.

Министр напомнил, что механизм перечня системообразующих предприятий сформировался еще в 2008 году, он используется для определения списка предприятий, которые с точки зрения уплаты налогов, занятости или наличия критических технологий, работы в важных сферах или территориях, подлежат особому мониторингу властей.

Отвечая на вопрос, как в списке оказались «Фонбет», а также рестораны «Макдональдс» и «Бургер Кинг», Решетников сказал, что проект этого перечня сформировали несколько недель назад по критериям, которые раньше работали. Согласно этим критериям, туда вошли «крупнейшие налогоплательщики», в том числе и указанные компании.

Минэкономразвития сообщило, что разработало критерии системообразующих предприятий в 72 различных отраслях 11 апреля. Включение компаний в этот список позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие. Однако глава ведомства отмечал, что попадание в этот список не гарантирует автоматического доступа к льготам.

В общей сложности Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин обещал регулярно представлять отчеты президенту России о поддержке граждан и экономики на фоне распространения этой инфекции.

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