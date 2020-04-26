Прямой эфир

Информацию о панике в Пхеньяне опровергли

0
Фото: REUTERS/KCNA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, из-за строгих карантинных мер на улицах города мало людей, но из громкоговорителей доносятся веселые песни в исполнении популярных коллективов народной республики.

Кто, если не Ким: кому приписывают будущее лидерство в КНДР
Отсутствие лидера Северной Кореи на публике породило в мире разные слухи

Заведения общественного питания и магазины продолжают работу в обычном режиме. Необычно длинных очередей и ажиотажа среди покупателей нет. Телевидение и радио КНДР транслируют новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день.

Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила о панике в столице КНДР. Издание писало, что местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты. Помимо того отмечалось, что страна приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.

Сообщения о панике появились на фоне слухов о вероятной кончине лидера КНДР Ким Чен Ына.

25 апреля стало известно, что власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов. По мнению агентства Reuters, это связано с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме заявили об отсутствии подтверждений данных о болезни Ким Чен Ына
В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020