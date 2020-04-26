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Концертный директор Бабкиной рассказал о ее лечении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Певица Надежда Бабкина пребывает в хорошем настроении и продолжает лечение в стационаре. Об этом рассказал концертный директор артистки Сергей Горох 26 апреля.

«Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи», — сказал он ТАСС.

О наличии положительной динамики в лечении Бабкиной сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин 24 апреля. При этом он добавил, что «требуется еще время» для полного выздоровления артистки.

В начале апреля 70-летнюю Бабкину госпитализировали с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония». Источники «Известий» утверждают, что артистка почувствовала себя плохо еще 1 апреля, она жаловалась на боли в сердце. В ходе лечения врачи вводили певицу в медикаментозную кому и подключали к аппарату ИВЛ. 14 апреля ее вывели из искусственной комы

Тест на коронавирус у Бабкиной оказался отрицательным. При этом сообщалось, что артистка находится в закрытом инфекционном боксе, а врачи к ней ходят «в облачении, похожем на скафандр». Кроме того, у личного водителя певицы и его семьи коронавирус подтвердился.

Надежда Бабкина — советская и российская народная и эстрадная певица, основательница и худрук вокального ансамбля «Русская песня». В 1992 году ей было присуждено звание народной артистки РСФСР. 70-летие артистка отпраздновала 19 марта.

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