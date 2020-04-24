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Представитель Бабкиной сообщил о положительной динамике лечения

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Положительная динамика отмечается у проходящей лечение от пневмонии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной. Об этом «РИА Новости» рассказал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

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«Динамика положительная, всё хорошо, но требуется еще время», — заявил Собянин.

В начале апреля Бабкину госпитализировали с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония». По словам пресс-атташе певицы Александра Велора, ее тест на коронавирус был отрицательным. В ходе лечения врачи вводили артистку в медикаментозную кому и подключали к аппарату ИВЛ, сообщал телеканал «360».

Из искусственной комы певицу вывели 14 апреля. По словам гражданского мужа Бабкиной Евгения Гора, певице с каждым днем становится лучше, она набирается сил.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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