Водитель Бабкиной и его родственники заразились коронавирусом

Личный водитель народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной и его семья заразились коронавирусом. Об этом в беседе с «Инфо.24» рассказал телеведущий «Модного приговора» Александр Васильев.

По словам историка моды, недавно перенесшего COVID-19, у его коллег по телепрограмме нет симптомов коронавируса. «Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», — цитирует историка моды «Газета.ру».

5 апреля Васильев заметил, что у него поднялась температура и начался кашель. Позже медики диагностировали у телеведущего двустороннюю пневмонию и госпитализировали в Коммунарку.

В начале апреля Бабкину госпитализировали с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония». По словам пресс-атташе певицы Александра Велора, ее тест на коронавирус был отрицательным. В ходе лечения врачи вводили артистку в медикаментозную кому и подключали к аппарату ИВЛ, сообщал телеканал «360».

Из искусственной комы певицу вывели 14 апреля. По словам гражданского мужа Бабкиной Евгения Гора, певице с каждым днем становится лучше, она набирается сил.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в Китае. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. С начала эпидемии скончались 555 пациентов.

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