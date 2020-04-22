Представитель Бабкиной опроверг данные СМИ о потере способности говорить

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг сообщения о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может говорить. Об этом в среду, 22 апреля, пишет «РИА Новости».

«Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку — сыну, всё хорошо», — сказал Собянин.

Ранее 21 апреля СМИ сообщили со ссылкой на представителей больницы, куда была госпитализирована Бабкина, что артистка якобы настолько слаба, что общается жестами.

О госпитализации Надежды Бабкиной с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония» стало известно 7 апреля. По словам пресс-атташе певицы Александра Велора, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. Несмотря на это, врачам пришлось ввести артистку в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ, отмечает телеканал «360».

Из искусственной комы певицу вывели 14 апреля. Состояние исполнительницы врачи оценивают как стабильное, наблюдается положительная динамика. По словам гражданского мужа Бабкиной Евгения Гора, певице с каждым днем становится лучше, она постепенно восстанавливается и набирается сил.