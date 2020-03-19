«Нас воспитывали жестко — кнутом»

У Надежды Бабкиной — юбилей, но концерт по этому поводу пришлось отменить. Певица не отчаялась — она уверена, что страсти по коронавирусу улягутся уже к осени , а сейчас самое главное — поддерживать позитивный настрой в себе и окружающих. О том, как это делать, артистка рассказала в интервью «Известиям».

— Надежда Георгиевна, обидно, что торжество пришлось перенести сентябрь?

— Не то слово… Мы репетировали грандиознейший концерт, должны были участвовать Гриша Лепс, Саша Буйнов, Игорь Николаев, Саша Коган, Витас, Стас Михайлов, София Ротару и многие другие. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Надеюсь, что к осени страсти по коронавирусу улягутся, и концерт, на который раскуплены все билеты, состоится. А пока нам всем нужно сплотиться, поддерживать друг друга и самих себя в позитиве, потому что с этой проклятой пандемией люди в туалет уже боятся зайти.

Друзья мои! Весна на носу, и какая бы она трудная ни была, говорите друг другу добрые слова, делайте комплименты и верьте в лучшее.

К1 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— В ожидании нашего разговора наблюдала за тем, как вы управляетесь с делами в театре "Русская песня" — молодежь не поспевает за вашим темпом. Откуда в вас столько энергии?

— Наверное, Бог дал. Я ведь об этом никогда не задумываюсь, даже рассуждать на эту тему некогда — с утра до ночи словно белка в колесе. Внутренний двигатель — это такое дело: если он остановится, остановится и жизнь. Охота ли мне отойти от всей этой суеты? Побыть одной? Честно скажу — только об этом и мечтаю. Бывают такие дни, когда хочется никуда не бежать. Лежу в кровати, смотрю на часы — уже девять, десять, одиннадцать… А я не хочу вставать. Думаю: «Да гори оно синим пламенем! Еще посплю!». Часа в два очнусь, подумаю, что надо вставать — душ принять, привести себя в порядок, выпить чаю. И вот начинаю топотушки по квартире: то-сё, туда-сюда. Чем это заканчивается? К вечеру все равно ухайдакиваешься. И это дома, в умиротворении и тишине.

Когда понимаю, что могу себе позволить отдохнуть пару дней, уезжаю в деревню, где живет моя семья, внуки. Но это тоже отдых специфический — начинаются обнимашки, разговоры, игры… Внуков трое, представьте, и у каждого ко мне свой интерес. Приходится лавировать. И только вечером, когда они угомонятся, посуда вымыта, в доме все чисто и аккуратно, начинаю заниматься собой. Иду гулять — наматываю круг за кругом. Возвращаюсь — сажусь у камина, смотрю на огонь, пью чай и думаю о чем-то своем, мечтаю, потом ложусь спать. Поскольку дом деревянный, дышится так легко, спишь крепко, усталость и стресс уходят, силы восстанавливаются. Как вам такой вариант накопления энергетического ресурса?

— Ваши коллеги рассказывали, что вы обладаете чуть ли не мистическим даром — знаете наперед, как всё будет. Откуда это у вас?

— Мне вообще близки всякие магические истории, но этот дар есть у каждого. Просто мы иногда не доверяем себе, начинаем копаться в первой мысли. Вот смотрите: когда человеку в голову приходит первая мысль, первая реакция на что-то, мы думаем — а вдруг она неправильная? Но на самом деле, друзья мои, она самая точная, даже если неприятная. Можете проверить на себе.

— Что для вас значит этот юбилей?

— Всего лишь цифры, смотрю на них со стороны. Может быть, я их и почувствую через несколько лет, но сегодня вообще не понимаю.

К2 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Вас не потряхивает в связи с 70-м днем рождения? Когда мне исполнялось 30, я очень переживала.

— О Боже мой! Вот это вы дали дрозда!

— Смеетесь, а между тем на современную женщину давят социальные стереотипы. Исполнилось 30 — ушла с рынка невест и тому подобное.

— Да ладно вам! Вот честно — до 30 лет вообще редко бывает, что тебе кто-то нужен. Ценить кого-то по-настоящему, без эгоизма, начинаешь только в зрелом возрасте, а это, как правило, происходит как раз после 30. Женщины, которым 30-34, если рожают, то с любовью в сердце, если выходят замуж, то осознанно, а не просто потому, что стереотипы вроде «Настала пора!».

Это всё пережитки прошлого. Нас раньше как воспитывали? Обязательно выйти замуж и жить с мужем независимо от того, как он к тебе относится. Стерпится-слюбится, помните такое выражение? Я тоже из таких. Люди мы были деревенские, уклада казачьего. Раз вышла замуж, то, будь любезна, терпи, что он на тебя ругается, кулаками перед носом машет. Хорошо, что сейчас разрабатывают законы о домашнем насилии, но оно же в разных степенях проявляется. Я всё это на себе испытала в процессе замужества и взращивания сына.

Ну, ладно еще это, так ведь и воспитывали в условиях сумасшедшего труда: пока не сделаешь то и сё, никаких гулянок, танцплощадок, встреч — ни с кем категорически! Не могу сказать, что детство у меня было печальное. Но воспитывали действительно жестко и наказывали как следует. У папы кнут был, и получали мы до первой слезы. Но держались, воспитывали в себе характер. Помню, папа меня лупит, а я зубы стиснула и молчу. Мама говорит: «Ну перестань, Георгий, ну пожалуйста! Надька, а ты заплачь уже! Ну!». Я отнекиваюсь и терплю. И ничего ведь страшного не случилось — наоборот, хорошо, сильной выросла.

— Если наше интервью прочитают современные дети, у них глаза на лоб полезут?

— Это точно. Сегодня, если ребенку не купили гаджет, он уже звонит в полицию: «Мои родители плохо ко мне относятся». И поди потом докажи, что относишься к нему хорошо. Идиотизм полнейший. А не дай бог, по попе ему дашь?

К сожалению, современным родителям некогда заниматься воспитанием детей, все силы подчинены тому, чтобы для них заработать и обеспечить достойную жизнь. У нас даже больничные никто не берет — малыши в садики ходят больные, потому что ни одному работодателю не нужны сотрудники, которые берут больничные.

К3 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Ваш сын с невесткой — исключение?

— Они много времени проводят с детьми: играют с ними, читают, ходят вместе в кино, на каток, в бассейн. Верочка приносит домой медали — она занимается бальными танцами, Георгий в этом году оканчивает третий класс — он и шахматами увлекался, и большим теннисом, в походы с ребятами ходит. Оба учатся в серьезной школе.

У Георгия, кстати, тоже юбилей — 10 лет. Перед праздником он всё думал, где собрать детвору, как провести этот знаменательный день. Парнишка уже всё соображает, умнеет на глазах. А Надя — это я! — активно участвует во всем. Внуки зовут меня Надей, видимо, по духу я с ними на одной волне.

— Правда, что за пять лет в вашем театре поставлено 1,3 тыс. спектаклей?

— Да, мы даже «Ленком» обогнали по посещаемости и продуктивности. А как иначе? Раз у нас есть такое большое и красивое здание, надо наполнять его качественным духовным продуктом. Люди ведь сюда зачем ходят? Чтобы душу свою потешить, к истории прикоснуться. Почти 45 лет назад, когда я создавала свой коллектив, хотела, чтобы мы были экспериментальными. Этим мы всё время и занимаемся — соединяем несоединимое. В конечном итоге то, что получается, вызывает большой интерес у аудитории.

Помню, когда мы построили театр, наш исполнительный директор Антон Собянин мне подсказал: «Смотри, вон режиссер Нина Чусова сидит, давай попробуем что-нибудь сотворить вместе». Я к ней: «Нина, я Надя Бабкина». — «Ну, кто же тебя не знает!». Мы законтактировали, Нина предложила поставить «Ночь перед Рождеством» Гоголя на основе народных песен из моего репертуара. Спектакль и по сей день пользуется успехом. Раньше мы играли его в зиму, перед Новым годом, а сейчас и летом играем, и всё равно народу битком.

Потом появилась «Калина красная» по Шукшину, «За двумя зайцами». Все спектакли у меня основаны на славянской традиции, мы поем на русском, украинском, белорусском языках… Людям надоела чернуха, тягость и бесконечная печаль, поэтому в каждом нашем спектакле есть доля юмора и вместе с тем глубинное содержание — можно и поплакать. За этим и приходят.

К4 Фото: Театр «Русская песня»/folkteatr.ru/Яна Дмитриева

— У вас остается время для женских слабостей и радостей?

— Изыскиваю его, чтобы часа на полтора сбегать на массаж, похолить себя. Массаж мне делают серьезный, жесткий, а я засыпаю. Меня спрашивают: «Как ты терпишь? Это же очень больно!». А мне хорошо, это единственное, что меня расслабляет. Делаю процедуры для лица — женщине важно чувствовать, что за ее внешностью кто-то ухаживает. Пойду в салон — мне сделают прическу, укладку, сразу настроение поднимается, чувствуешь себя чуть-чуть воздушнее, радостнее, думаешь: «Ну вот, прибранная». Хотя, конечно, любой женщине ее красота дается только непосильным трудом. Мужчины даже не представляют, что до красоты нам надо столько шагов прошагать! Недаром уход за собой называют бьюти-рутиной. Рутина, еще какая!

— Вы были депутатом Мосгордумы, то есть политика вам не чужда. 22 апреля состоится общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Какие изменения в Основной закон вам кажутся наиболее важными?

— Конституция была принята в 1993 году, а мы с вами уже живем в совершенно другой стране, ей нужны новые обереги, которые необходимо прописать в главном законе. Насчет института семьи надо серьезно подумать, насчет детей и культуры. Во главе всего стоит культура. Я не про песни, пляски и веселье, а про воспитание и образование потомков, про их общение, взаимодействие, уважительное отношение к старшему поколению, к своей истории. Ее не надо перекраивать, а надо дополнять своими красивыми поступками, чтобы преумножить вклад предков, которые положили свои жизни за нас.

Да, недовольных много, но что они предложили-то? А скалить зубы и кричать: «Всё не так и всё не эдак», — каждый горазд, это не есть демократия. Демократия хороша, когда ты можешь предложить альтернативу — и можно сравнить, попробовать и понять. Всё, что сейчас создается — это для того, чтобы мы воспитали новое поколение качественно другими людьми. Все движения нашего президента оправданны. Он сделал ставку на новую команду, и ничего страшного не произошло, страна не рухнула, работаем дальше. А сидеть и ждать, когда тебе по башке чего-то стукнет, бессмысленно.