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«Нас воспитывали жестко — кнутом»

Певица Надежда Бабкина — о домашнем насилии, отмененном концерте и поправках в Конституцию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Нас воспитывали жестко — кнутом»
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2020-03-18 12:57:01
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У Надежды Бабкиной — юбилей, но концерт по этому поводу пришлось отменить. Певица не отчаялась — она уверена, что страсти по коронавирусу улягутся уже к осени, а сейчас самое главное — поддерживать позитивный настрой в себе и окружающих. О том, как это делать, артистка рассказала в интервью «Известиям».

— Надежда Георгиевна, обидно, что торжество пришлось перенести сентябрь?

Не то слово… Мы репетировали грандиознейший концерт, должны были участвовать Гриша Лепс, Саша Буйнов, Игорь Николаев, Саша Коган, Витас, Стас Михайлов, София Ротару и многие другие. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Надеюсь, что к осени страсти по коронавирусу улягутся, и концерт, на который раскуплены все билеты, состоится. А пока нам всем нужно сплотиться, поддерживать друг друга и самих себя в позитиве, потому что с этой проклятой пандемией люди в туалет уже боятся зайти.

Друзья мои! Весна на носу, и какая бы она трудная ни была, говорите друг другу добрые слова, делайте комплименты и верьте в лучшее.

К1
Бабкина
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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— В ожидании нашего разговора наблюдала за тем, как вы управляетесь с делами в театре "Русская песня" — молодежь не поспевает за вашим темпом. Откуда в вас столько энергии?

— Наверное, Бог дал. Я ведь об этом никогда не задумываюсь, даже рассуждать на эту тему некогда — с утра до ночи словно белка в колесе. Внутренний двигатель — это такое дело: если он остановится, остановится и жизнь. Охота ли мне отойти от всей этой суеты? Побыть одной? Честно скажу — только об этом и мечтаю. Бывают такие дни, когда хочется никуда не бежать. Лежу в кровати, смотрю на часы — уже девять, десять, одиннадцать… А я не хочу вставать. Думаю: «Да гори оно синим пламенем! Еще посплю!». Часа в два очнусь, подумаю, что надо вставать — душ принять, привести себя в порядок, выпить чаю. И вот начинаю топотушки по квартире: то-сё, туда-сюда. Чем это заканчивается? К вечеру все равно ухайдакиваешься. И это дома, в умиротворении и тишине.

Когда понимаю, что могу себе позволить отдохнуть пару дней, уезжаю в деревню, где живет моя семья, внуки. Но это тоже отдых специфический — начинаются обнимашки, разговоры, игры… Внуков трое, представьте, и у каждого ко мне свой интерес. Приходится лавировать. И только вечером, когда они угомонятся, посуда вымыта, в доме все чисто и аккуратно, начинаю заниматься собой. Иду гулять — наматываю круг за кругом. Возвращаюсь — сажусь у камина, смотрю на огонь, пью чай и думаю о чем-то своем, мечтаю, потом ложусь спать. Поскольку дом деревянный, дышится так легко, спишь крепко, усталость и стресс уходят, силы восстанавливаются. Как вам такой вариант накопления энергетического ресурса?

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— Ваши коллеги рассказывали, что вы обладаете чуть ли не мистическим даром — знаете наперед, как всё будет. Откуда это у вас?

— Мне вообще близки всякие магические истории, но этот дар есть у каждого. Просто мы иногда не доверяем себе, начинаем копаться в первой мысли. Вот смотрите: когда человеку в голову приходит первая мысль, первая реакция на что-то, мы думаем — а вдруг она неправильная? Но на самом деле, друзья мои, она самая точная, даже если неприятная. Можете проверить на себе.

— Что для вас значит этот юбилей?

— Всего лишь цифры, смотрю на них со стороны. Может быть, я их и почувствую через несколько лет, но сегодня вообще не понимаю.

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Бабкина
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Вас не потряхивает в связи с 70-м днем рождения? Когда мне исполнялось 30, я очень переживала.

— О Боже мой! Вот это вы дали дрозда!

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— Смеетесь, а между тем на современную женщину давят социальные стереотипы. Исполнилось 30 — ушла с рынка невест и тому подобное.

— Да ладно вам! Вот честно — до 30 лет вообще редко бывает, что тебе кто-то нужен. Ценить кого-то по-настоящему, без эгоизма, начинаешь только в зрелом возрасте, а это, как правило, происходит как раз после 30. Женщины, которым 30-34, если рожают, то с любовью в сердце, если выходят замуж, то осознанно, а не просто потому, что стереотипы вроде «Настала пора!».

Это всё пережитки прошлого. Нас раньше как воспитывали? Обязательно выйти замуж и жить с мужем независимо от того, как он к тебе относится. Стерпится-слюбится, помните такое выражение? Я тоже из таких. Люди мы были деревенские, уклада казачьего. Раз вышла замуж, то, будь любезна, терпи, что он на тебя ругается, кулаками перед носом машет. Хорошо, что сейчас разрабатывают законы о домашнем насилии, но оно же в разных степенях проявляется. Я всё это на себе испытала в процессе замужества и взращивания сына.

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Ну, ладно еще это, так ведь и воспитывали в условиях сумасшедшего труда: пока не сделаешь то и сё, никаких гулянок, танцплощадок, встреч — ни с кем категорически! Не могу сказать, что детство у меня было печальное. Но воспитывали действительно жестко и наказывали как следует. У папы кнут был, и получали мы до первой слезы. Но держались, воспитывали в себе характер. Помню, папа меня лупит, а я зубы стиснула и молчу. Мама говорит: «Ну перестань, Георгий, ну пожалуйста! Надька, а ты заплачь уже! Ну!». Я отнекиваюсь и терплю. И ничего ведь страшного не случилось — наоборот, хорошо, сильной выросла.

— Если наше интервью прочитают современные дети, у них глаза на лоб полезут?

— Это точно. Сегодня, если ребенку не купили гаджет, он уже звонит в полицию: «Мои родители плохо ко мне относятся». И поди потом докажи, что относишься к нему хорошо. Идиотизм полнейший. А не дай бог, по попе ему дашь?

К сожалению, современным родителям некогда заниматься воспитанием детей, все силы подчинены тому, чтобы для них заработать и обеспечить достойную жизнь. У нас даже больничные никто не берет — малыши в садики ходят больные, потому что ни одному работодателю не нужны сотрудники, которые берут больничные.

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Бабкина
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Ваш сын с невесткой — исключение?

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— Они много времени проводят с детьми: играют с ними, читают, ходят вместе в кино, на каток, в бассейн. Верочка приносит домой медали — она занимается бальными танцами, Георгий в этом году оканчивает третий класс — он и шахматами увлекался, и большим теннисом, в походы с ребятами ходит. Оба учатся в серьезной школе.

У Георгия, кстати, тоже юбилей — 10 лет. Перед праздником он всё думал, где собрать детвору, как провести этот знаменательный день. Парнишка уже всё соображает, умнеет на глазах. А Надя — это я! — активно участвует во всем. Внуки зовут меня Надей, видимо, по духу я с ними на одной волне.

— Правда, что за пять лет в вашем театре поставлено 1,3 тыс. спектаклей?

— Да, мы даже «Ленком» обогнали по посещаемости и продуктивности. А как иначе? Раз у нас есть такое большое и красивое здание, надо наполнять его качественным духовным продуктом. Люди ведь сюда зачем ходят? Чтобы душу свою потешить, к истории прикоснуться. Почти 45 лет назад, когда я создавала свой коллектив, хотела, чтобы мы были экспериментальными. Этим мы всё время и занимаемся — соединяем несоединимое. В конечном итоге то, что получается, вызывает большой интерес у аудитории.

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Помню, когда мы построили театр, наш исполнительный директор Антон Собянин мне подсказал: «Смотри, вон режиссер Нина Чусова сидит, давай попробуем что-нибудь сотворить вместе». Я к ней: «Нина, я Надя Бабкина». — «Ну, кто же тебя не знает!». Мы законтактировали, Нина предложила поставить «Ночь перед Рождеством» Гоголя на основе народных песен из моего репертуара. Спектакль и по сей день пользуется успехом. Раньше мы играли его в зиму, перед Новым годом, а сейчас и летом играем, и всё равно народу битком.

Потом появилась «Калина красная» по Шукшину, «За двумя зайцами». Все спектакли у меня основаны на славянской традиции, мы поем на русском, украинском, белорусском языках… Людям надоела чернуха, тягость и бесконечная печаль, поэтому в каждом нашем спектакле есть доля юмора и вместе с тем глубинное содержание — можно и поплакать. За этим и приходят.

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Бабкина
Фото: Театр «Русская песня»/folkteatr.ru/Яна Дмитриева

— У вас остается время для женских слабостей и радостей?

— Изыскиваю его, чтобы часа на полтора сбегать на массаж, похолить себя. Массаж мне делают серьезный, жесткий, а я засыпаю. Меня спрашивают: «Как ты терпишь? Это же очень больно!». А мне хорошо, это единственное, что меня расслабляет. Делаю процедуры для лица — женщине важно чувствовать, что за ее внешностью кто-то ухаживает. Пойду в салон — мне сделают прическу, укладку, сразу настроение поднимается, чувствуешь себя чуть-чуть воздушнее, радостнее, думаешь: «Ну вот, прибранная». Хотя, конечно, любой женщине ее красота дается только непосильным трудом. Мужчины даже не представляют, что до красоты нам надо столько шагов прошагать! Недаром уход за собой называют бьюти-рутиной. Рутина, еще какая!

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— Вы были депутатом Мосгордумы, то есть политика вам не чужда. 22 апреля состоится общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Какие изменения в Основной закон вам кажутся наиболее важными?

— Конституция была принята в 1993 году, а мы с вами уже живем в совершенно другой стране, ей нужны новые обереги, которые необходимо прописать в главном законе. Насчет института семьи надо серьезно подумать, насчет детей и культуры. Во главе всего стоит культура. Я не про песни, пляски и веселье, а про воспитание и образование потомков, про их общение, взаимодействие, уважительное отношение к старшему поколению, к своей истории. Ее не надо перекраивать, а надо дополнять своими красивыми поступками, чтобы преумножить вклад предков, которые положили свои жизни за нас.

Да, недовольных много, но что они предложили-то? А скалить зубы и кричать: «Всё не так и всё не эдак», — каждый горазд, это не есть демократия. Демократия хороша, когда ты можешь предложить альтернативу — и можно сравнить, попробовать и понять. Всё, что сейчас создается — это для того, чтобы мы воспитали новое поколение качественно другими людьми. Все движения нашего президента оправданны. Он сделал ставку на новую команду, и ничего страшного не произошло, страна не рухнула, работаем дальше. А сидеть и ждать, когда тебе по башке чего-то стукнет, бессмысленно.

Справка «Известий»

Надежда Бабкина окончила Астраханское музыкальное училище, дирижерско-хоровой факультет ГМПИ имени Гнесиных и ГИТИС им. А.В. Луначарского. С основанным ею театром «Русская песня» гастролирует в России и за рубежом. В 2010 году удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Народная артистка РСФСР.

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