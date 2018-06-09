«Сцена — это всегда переизбыток адреналина»

Звезда 1990-х, любимица публики «нулевых» Татьяна Буланова возвращается на большую эстраду. Уже этим летом поклонники увидят новые клипы, а затем выйдет и очередной альбом. В разгар работы заслуженная артистка РФ встретилась с «Известиями», чтобы рассказать о планах — творческих и личных.

— Татьяна, правда, что после 40 увеличение количества прожитых лет воспринимается не так трагично?

— Да, драматичнее переживаются рубежи двадцати, тридцати, сорока лет. Потом вступаешь в какой-то новый период, и становится уже спокойнее. Но я вообще отношусь к возрасту как к условности: если у тебя горят глаза, ты радуешься жизни, не так уж важно, сколько тебе лет.

— А от чего сегодня горят глаза, что радует?

— Встречи с друзьями и работа. Я люблю то, чем занимаюсь. Если что-то получается удачно, я просто счастлива, это настоящее лекарство от возраста. Сейчас записала несколько песен, они яркие и классные, сама с нетерпением жду, когда они выйдут в свет.

— Вы всегда выглядели моложе своих лет. В чем ваш секрет?

— Это генетика. Помню, когда мы с подружкой ходили на танцы, меня мальчишки не приглашали — думали, что я маленькая. В 10-м классе выглядела так, будто в 7-м. Кстати, у меня и сыновья выглядят моложе своих лет. А вообще главное — оставаться в душе молодой, чтобы не было ненужной тяжести. И еще важно чувство юмора — у кого оно есть, тот всегда молод.

к2 Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

— Как вы относитесь к наградам? Какие особенно дороги?

— Мне дорога премия «Шлягер-91», ее присуждали обычные зрители, а не профессиональное жюри. Те, кто пришел на концерт в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге, кидали в коробку бумажки с названием группы, так и считали голоса. Мы выиграли тогда абсолютным большинством голосов. Люди голосовали сердцем.

— Как вы относитесь к «Евровидению»?

— Я не люблю такие конкурсы, считаю их субъективными, но в этом году смотрела. Мне очень понравились датчане: голоса красивые, музыка, песня, но я совершенно не поняла, почему выиграла девушка, которой присудили первое место. Наверное, прикольно, энергично она спела, но этого же недостаточно! Вообще этот конкурс всегда был каким-то неясным, а сегодня всё еще более расплывчато. Конкурс песни почему-то превратили в соревнование шоу.

— Может быть, просто дело в политике?

— Наверняка и это тоже, но меня еще смущает один момент: почему все должны петь на английском языке? Можно ведь на своем родном. Получается какой-то конкурс английской песни. Было бы правильнее, если бы каждый артист, представляющий свою страну, пел на своем языке.

— У вас в репертуаре огромное количество хитов. Получаете за них какие-то отчисления?

— Получают авторы, а я исполнитель и как бы ни при чем. Если бы я была композитором, тогда, да, получала бы.

— Сегодня вы не так много выступаете, как раньше. На жизнь хватает?

— Я не жалуюсь, но не хватает ведь всегда. И раньше не хватало. Самое главное, как ты к этому относишься. Надо ко всему относиться с благодарностью. Есть что-то, и хорошо.

— Многие исполнители из Петербурга в Москву переезжают, вам такая мысль не приходила в голову?

— Я думала переехать когда-то, но не из-за заработков. Было лет 20 назад время, когда не так сильно, как сейчас, был развит интернет, и для того, чтобы записать композицию, нужно было приехать в Москву и сделать всё на месте. Я устала ездить и уже хотела перебираться, но стоило мне ступить на перрон Московского вокзала в Петербурге и ощутить этот ветерок с Балтики, как я поняла, что не смогу уехать никогда в жизни.

к1 Фото: Александр Божидар

Сейчас с развитием технологий всё изменилось, и о Москве как о месте жительства я не думаю. Все вопросы можно решить дистанционно и приезжать лично не требуется. А про студии звукозаписи я вообще не говорю — такая техника! Можно записать голос и отправить в другой город. Я в программе «Три аккорда» — приглашенный гость, так вот с артистом, с которым мы пели дуэтом, я встретилась только непосредственно перед съемкой. Слава богу, что нет теперь смысла уезжать. Петербург — мой город, я его просто обожаю.

— Вы всю жизнь общаетесь с артистами, а они, как известно, непростые по характеру. Научились быть дипломатом? Не испортили нервы?

— Среди моих друзей больше эстрадных исполнителей, чем актеров. Мне с ними ладить проще. Это самые адекватные люди, которые тебя всегда поддержат в трудную минуту. Раньше, когда приезжали на площадку, часто приходилось работать практически без оборудования. Но в сложных условиях артисты эстрады закаляются, это дорогого стоит.

Общение с коллегами для меня праздник, а нервы можно испортить из-за другого. Например, из-за социальных сетей: здесь про тебя могут взять и написать неожиданно какую-нибудь гадость. Мне-то еще везет, а вот многие мои коллеги очень страдают. Или еще вариант: создают твой фальшивый аккаунт и публикуют фотографии, о которых ты и не знаешь даже. Что это? Проявление зависти? Человеческой злобы? Зачем? У меня закрытая страничка в Facebook, и я веду довольно уединенный образ жизни.

— С концертами ездите? Где недавно бывали?

— Город Электросталь. Принимали замечательно. Концерты в регионах всегда хорошо проходят, даже если организация подкачала. Всё равно душевная атмосфера в зале гарантирована.

— Правда ли, что вы раньше очень боялись сцены и кайф от выступлений стали получать только недавно?

— Сцена — это для меня всегда переизбыток адреналина. Я это не очень хорошо переношу, от волнения начинаю задыхаться. Сейчас такого страха нет, но волнение осталось, его степень зависит от того, что это за концерт, какие песни я исполняю. Но в любом случае нельзя сказать, что я привыкла и выхожу на сцену как в соседнюю комнату. Волнуюсь всегда.

— Если вам раньше приходилось себя так преодолевать, почему все-таки остались в этой профессии?

— Надо было как-то кормить семью и зарабатывать на жизнь. Старшего сына больше моя мама воспитала, она и в воспитании младшего до 10 лет принимала участие. Я стараюсь с сыновьями быть на равных. Когда ты к своему ребенку относишься как к другу, это хорошо, если делишься, выслушиваешь — прекрасно. В раннем детстве мои мальчики часто задавали порой дурацкие вопросы, и я обязательно отвечала, никогда не отмахивалась. Одно из главных моих правил — не игнорировать, потому что если ребенок задал вопрос, значит, ему интересно, в своем отношении к вопросам взрослый проявляет уважение к ребенку.

к3 Татьяна Буланова на юбилейном шоу «Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона», 2015 год Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Есть мнение, что мальчиков надо воспитывать в строгости. Согласны?

— Не думаю, что с мальчиками нужно быть строже, чем с девочками. Сейчас некоторые мамы говорят своим девочкам: «Найди хорошего мужа, и жизнь удалась». Я уверена, таким воспитанием мамы делают детей несчастными. Отсюда — брак из выгоды, без любви, а это одни страдания. Я бы матерям девочек посоветовала воспитывать их так, чтобы они рассчитывали в жизни только на себя. Так учила меня моя мама.

— Как живет ваш старший сын? Не собирается жениться?

— Саше 25, пока не женился, но девушка есть, больше года уже встречаются. Сын окончил Торгово-экономический университет, факультет технологии питания. Работает лишь отчасти по своей профессии, он бариста. Самое главное, что ему нравится, он любит кофе и разбирается в нем. Пока мы живем вместе с сыновьями, квартира старшего еще достраивается. Когда будет жилье, он переедет и станет жить самостоятельно.

— Квартиру вы купили?

— Моя мама — его бабушка — вложила деньги в строительство.

— А младший сын кем хочет стать?

— Никите 11, пойдет в 5-й класс. Пока неясно всё с профессиональными планами, каждые полгода они меняются.

— С отцом Никиты — футболистом Владом Радимовым — вы в разводе, но живете вместе?

— Да, с Владом мы живем в одной квартире. Конечно, он помогает, у нас ведь общий ребенок. Как ему кажется, он пытается внести мужскую лепту в воспитание.

— Вы дипломат!

— У меня и с первым мужем получилось так, что после развода мы какое-то время жили под одной крышей. Квартира большая, почему бы нет? Пожалуйста, живи в соседней комнате, не чужие же люди. А Влад… характер у него, может, и своеобразный, но человек он не злой. Он умеет дружить, и если что — всегда придет на помощь.