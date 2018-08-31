«Когда пою, мои нервы оголены»

Сегодня народная артистка России, «золотой голос мира» (по определению композитора Мишеля Леграна) Тамара Гвердцители даст сольный концерт на открытой площадке «Зеленого театра ВДНХ. Сцена на воде». В преддверии выступления певица рассказала «Известиям» о том, какой репертуар она подготовила для москвичей и как сложно нести высокое звание артиста.

— Вы выбрали благодатную пору для концерта на открытом воздухе. Да еще и выступать вы будете на сцене у воды…

— Да, я надеюсь, что на концерте мы создадим атмосферу этакой московской Венеции. И музыку подобрали душевную, светлую, всеми любимую. Песни будут соответствовать настроению. Главное, чтобы не было дождя.

— Помнится, как во время одного из ваших концертов на фестивале «Спасская башня» грянула гроза, а вы, отказавшись от зонтика, пели прямо под проливным дождем. Выглядело это очень кинематографично.

— Да, было такое. Этот случай навсегда останется в моей памяти, потому что это был подвиг настоящий артистки. Правда, больше к таким подвигам я не готова (смеется). После того выступления я сильно заболела: дождь был просто ледяной. Но это так, мелкие неприятности.

— В 2017 году вы выпустили студийный альбом Momele на идише. Не планируете ли что-нибудь записать на русском?

— Да, я планирую записать новые песни. Очень хочется выпустить их в акустическом варианте.

— А как вы относитесь к популярным нынче трибьютам? Нет желания перепеть старые песни на новый лад?

— Я не большая поклонница этого жанра, и у меня нет желания перепевать песни, исполнители которых еще живы. Пока они с нами — мы должны их холить и лелеять, должны беречь их шлягеры в первозданном виде.

— Вы довольны своей нынешней творческой формой?

— Мы, артисты, меряем всё сезонами. В прошлом сезоне у меня состоялся большой концерт в Кремле, прошла премьера монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос» в «Геликон-опере» — это одна из сложнейших женских партий в мировой вокальной музыке. Мой график — абсолютно бешеный. Но если тебе хочется петь, откуда-то берутся силы, подключаются скрытые резервы, и ты непоколебимо идешь вперед. Поэтому свою форму я оцениваю как хорошую. Но, как любой музыкант, артист, я стараюсь достичь в своем деле гораздо больше, чем достигнуто мною на данный момент.

— В вашем отношении к профессии чувствуется сильный характер, которым восхищаются ваши друзья и коллеги по сцене.

— Конечно, характер определяет многое. Без сильного характера певица не может состояться, да и в жизни без него невозможно что-либо достичь. Помню, как я впервые вышла на большую сцену. Тогда я поняла, что нахожусь там, где даже не ожидала оказаться. Успех пришел ко мне неожиданно. Все, кто серьезно занимается музыкой, никогда не ставят себе в качестве главной цели внешний успех. Здравомыслящие музыканты стремятся к совершенствованию в своем искусстве. А когда ты достигаешь совершенства в своем деле, то успех и признание приходят сами собой.

— В одном интервью вы сказали, что сегодня, даже обладая способностями, невозможно пробиться на эстраду без денег. Что должно измениться в этом бизнесе, чтобы на смену дилетантам-однодневкам пришли настоящие таланты?

— Думаю, это вопрос государственной стратегии в сфере развития культуры и искусства, потому что даже самая могучая кучка продюсеров не сможет решить эту проблему. Конечно, в течение длительного времени на сцене могут удержаться только большие артисты. Но мы-то с вами живем здесь и сейчас, а сегодня многое из того, что мы с вами слышим, вызывает массу возмущения. Я отнюдь не пессимист, но смотреть и слушать всё это грустно. Энтузиасты-одиночки с этим не справятся, а вот государство может задаться целью хотя бы повысить общий музыкальный уровень. Я обеими руками за то, чтобы появлялись новые имена. Однако имена именам рознь.

— За границей помощники крупных музыкальных продюсеров прочесывают бары, ночные клубы и пространства интернета в поисках талантов. Была установка на поиск талантов и в советское время. Почему же сейчас ее нет?

— Сейчас время другое и отношения тоже другие. Мне сложно рассуждать, потому что моя музыкальная судьба была связана с огромной страной. Тогда можно было в 20 лет получить премию Ленинского комсомола и стать состоявшимся артистом. В молодости у меня уже были большие звания и в Грузии, и в России. А самое главное — у меня была зрительская любовь. Она есть и по сей день на всем постсоветском пространстве. Любовь, проверенная временем, говорит об артистизме, о способностях артиста. А сегодня некоторые молодые звезды споют одну песню где-то на задворках и считают, что они уже на олимпе.

— В 1990-е в России началась эпоха продюсерства. Вы же всегда стояли на том, что «в профессиональном плане оскорбительно, когда у артистки есть спонсор».

— Когда мы вошли в эпоху 1990-х годов, мне вообще было довольно сложно понять, что происходит. Я обошла это стороной, тихонько, никого не трогая… Пусть никто на меня не обижается, но я думаю, что всё сделала правильно. Нам, людям, иногда свойственно считать, что к нам всё приходит намного позже, чем мы бы этого хотели. Мечты есть у каждого человека, но в музыке надо быть честной и рассчитывать только на свои силы. Я пошла своим путем и благодаря этому достигла, чего хотела. Я до сих пор много гастролирую и веду творческие поиски. Что-то получается у меня хорошо, что-то надо «довести до кипения». Но зато я могу сказать, что моя музыка — это честно и сильно.

— Грузинские женщины считаются мудрыми. Можете ли вы назвать мудрой себя?

— Грузинские женщины действительно мудрые. Мудрыми были и наши бабушки, и предки. Думаю, что мудрость поколений отразилась на моем мироощущении — что-то, наверное, мне передалось. Но вот так заявить о себе, что я мудрая, никогда не посмею. Мудрый человек никогда не скажет о себе, что он такой, он не поставит себя на такую высокую ступень.

— В своих соцсетях вы как-то написали: «Прилетела лечить душевные раны в Тбилиси». Родная земля дает вам силы?

— Это действительно так. Родная земля излучает свет. Когда припадешь к истокам — такая энергия идет! Ни с чем не сравнить. Порой мне кажется, что моя земля меня слышит, где бы я ни находилась.

— Как вам удается совмещать в себе царское спокойствие в жизни с неуемной энергией на сцене? Когда вы поете — в ваших глазах пляшут шальные огоньки.

— Наверное, это отчасти врожденное качество. Без «огоньков» в глазах нельзя выходить на сцену. Я очень открыта, когда пою, все мои нервы оголены. Выходя выступать, артист качественно меняется, показывает зрителям свое «нутро». Думаю, эта искренность людей и притягивает.

— А вы сами чувствуете, какое влияние оказываете на окружающих?

— Одно лишь знаю: я человек, который относится к людям по-доброму. Людей я люблю, люблю с ними общаться. Как правило, сразу понимаю тональность человека — всегда чувствую, кто передо мной. Это не только интуитивный, но и мой артистический опыт. Если от общения со мной человеку становится приятнее и светлее, я от этого счастлива. Вокруг нас и так много жестокого и негативного — чем больше света и приятных чувств ты подаришь окружающим, тем лучше. По этому принципу и живу.